العالم في أسبوع.. عقاب قاتل بندر القرهدي ونظام المعاملات المدنية ورواتب يونيو
تواصل – فريق التحرير:
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا
هزت المملكة.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل بندر القرهدي
أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه :
بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر متوجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي..
ويتخذ عدة قرارات.. “الشورى” يناقش تعديل مواد مشروع نظام المعاملات المدنية
عقد مجلس الشورى الاثنين، جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
أول ظهور لطائرة طيران الرياض ولحظة هبوطها في مطار الملك خالد
في أول ظهور لها، حلقت طائرة تابعة لشركة طيران الرياض، الاثنين، في سماء الرياض.
المالية: تقديم موعد صرف رواتب يونيو الجاري لموظفي الجهات الحكومية
أصدرت وزارة المالية توجيها لجميع الجهات الحكومية بسرعة العمل على تجهيز وإرسال أوامر دفع رواتب شهر يونيو الجاري.
النيابة العامة تقوم بجولات تفتيشية على أماكن احتجاز الموقوفين في قضايا المخدرات
قامت نيابات الرقابة على السجون ودور التوقيف في المناطق والمحافظات، بجولات تفتيشية على العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً
أعلنت وزارة الموارد البشرية، الخميس، أنها قررت بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس.
حساب الموطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 67
أعلن حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 67.
طرح 8 آلاف وحدة سكنية بجدة قريبًا.. سارع بالتقديم
أتاحت الوطنية للإسكان NHC، تسجيل رغبات الشراء في أحدث الضواحي السكنية بمدينة جدة – ضاحية سدايم.
“الحج” تطالب ضيوف الرحمن بضرورة استكمال هذه اللقاحات
أعلت وزارة الحج العمرة، أنها تطالب ضيوف الرحمن بضرورة استكمال اللقاحات الصحية اللازمة فبل وصولهم للأرضي المقدسة.
“الموارد البشرية” توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد
أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا.
-ثانيًا: دوليًا
مقتل والي غرب دارفور على يد “الدعم السريع”.. والجيش السوداني: تصرف وحشي
وصف الجيش السوداني مقتل والي غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع ،بالتصرف الوحشي، منوها أنه لا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع.
دعا لتدمير المسجد النبوي.. مطالبات باعتقال مذيع هندي حرّض ضد المسلمين
انتفض المسلمون في الهند وأماكن أخرى ضد تصريحات المذيع والناشط، سوريش شافانك، وتحريضه ضد المسلمين ومطالبته بطردهم من البلاد.
نتائج الهجوم المضاد.. أوكرانيا تعلن استعادة 100كم من أراضيها
صرح مسؤول في الجيش الأوكراني، أن أوكرانيا استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع في هجومها المضاد على القوات الروسية.
طالت 31 كيانا..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين
قررت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على الصين تشمل 31 كيانًا، وذلك من ضمن 43 كيانًا أضافتها الوزارة إلى قائمة مراقبة الصادرات.
بسبب موقفه من الشذوذ.. شاهد ما تعرض له رجل أعمال مسلم في أمريكا
تعرض رجل أعمال مسلم لموجة هجوم حادة بسبب مواقفه المناهضة من الشذوذ خلال اجتماع لمجلس إحدى المدن الأمريكية مؤخرًا.