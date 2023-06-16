العالم في أسبوع.. عقاب قاتل بندر القرهدي ونظام المعاملات المدنية ورواتب يونيو

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه :

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي..

عقد مجلس الشورى الاثنين، جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

في أول ظهور لها، حلقت طائرة تابعة لشركة طيران الرياض، الاثنين، في سماء الرياض.

أصدرت وزارة المالية توجيها لجميع الجهات الحكومية بسرعة العمل على تجهيز وإرسال أوامر دفع رواتب شهر يونيو الجاري.

قامت نيابات الرقابة على السجون ودور التوقيف في المناطق والمحافظات، بجولات تفتيشية على العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية، الخميس، أنها قررت بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس.

أعلن حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 67.

أتاحت الوطنية للإسكان NHC، تسجيل رغبات الشراء في أحدث الضواحي السكنية بمدينة جدة – ضاحية سدايم.

أعلت وزارة الحج العمرة، أنها تطالب ضيوف الرحمن بضرورة استكمال اللقاحات الصحية اللازمة فبل وصولهم للأرضي المقدسة.

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا.

وصف الجيش السوداني مقتل والي غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع ،بالتصرف الوحشي، منوها أنه لا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع.

انتفض المسلمون في الهند وأماكن أخرى ضد تصريحات المذيع والناشط، سوريش شافانك، وتحريضه ضد المسلمين ومطالبته بطردهم من البلاد.

صرح مسؤول في الجيش الأوكراني، أن أوكرانيا استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع في هجومها المضاد على القوات الروسية.

قررت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على الصين تشمل 31 كيانًا، وذلك من ضمن 43 كيانًا أضافتها الوزارة إلى قائمة مراقبة الصادرات.

تعرض رجل أعمال مسلم لموجة هجوم حادة بسبب مواقفه المناهضة من الشذوذ خلال اجتماع لمجلس إحدى المدن الأمريكية مؤخرًا.