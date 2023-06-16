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صعود جماعي للنفط والذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة في أمريكا
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صعود جماعي للنفط والذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة في أمريكا

صعود جماعي للنفط والذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة في أمريكا

صعود جماعي للنفط والذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة في أمريكا
٠٧:٥٩:٢٤ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت قرارات “الفيدرالي الأمريكي” الأخيرة بشأن الفائدة في حالة من الاستقرار داخل الأسواق، إذ شهد الذهب والنفط والدولار ارتفاعا جماعيا.

سوق الذهب

وفيما يخص سوق الذهب، فقد ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1972 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.1% إلى 1960 دولار للأوقية.

على جانب آخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.922 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه خام برنت بنسبة 0.5% إلى 76 دولار للبرميل، فيما اترفع خام تكساس بنسبة 0.75% إلى 71.11 دولار للبرميل.

ارتفاع العقود الآجلة

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، أو ما يعادل 3.4 في المائة، إلى 75.67 دولار للبرميل عند التسوية.
وأيضا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 2.35 دولار، أو ما يعادل 3.4 في المائة، ليغلق عند 70.62 دولار للبرميل، والذي يعد أعلى مستوى إغلاق لكل من الخامين منذ الثامن من يونيو.
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ارتفاع اليورو

في سياق آخر، ارتفع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوياته في 4 أسابيع أمام الدولار، و15 عامًا أمام الين الياباني.

جاء ذلك بعد قرار المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، ووصولها لأعلى مستوياتها في 22 عامًا.

 

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الدولار الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي النفط سعر النفط

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