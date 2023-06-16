صعود جماعي للنفط والذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة في أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

تسببت قرارات “الفيدرالي الأمريكي” الأخيرة بشأن الفائدة في حالة من الاستقرار داخل الأسواق، إذ شهد الذهب والنفط والدولار ارتفاعا جماعيا.

سوق الذهب

وفيما يخص سوق الذهب، فقد ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1972 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.1% إلى 1960 دولار للأوقية.

على جانب آخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.922 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه خام برنت بنسبة 0.5% إلى 76 دولار للبرميل، فيما اترفع خام تكساس بنسبة 0.75% إلى 71.11 دولار للبرميل.

ارتفاع العقود الآجلة

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، أو ما يعادل 3.4 في المائة، إلى 75.67 دولار للبرميل عند التسوية.

وأيضا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 2.35 دولار، أو ما يعادل 3.4 في المائة، ليغلق عند 70.62 دولار للبرميل، والذي يعد أعلى مستوى إغلاق لكل من الخامين منذ الثامن من يونيو.

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