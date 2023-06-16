حار نسبيًا.. خبراء الأرصاد يتوقعون ملامح طقس الليلة على مناطق المملكة

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توقع خبراء الطقس والأرصاد، أن يكون طقس الليلة حار نسبي إلى دافئ في معظم أجزاء ومناطق المملكة.

وحسب “طقس العرب”، فد توقع الخبراء أيضًا أن يكون معتدل على أجزاء من شمال المملكة وعلى المرتفعات الغربية.

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وأشار الخبراء إلى طقس حار متوقع ناصحين بالإكثار من شرب السوائل الباردة والرطبة، والتأكد من تبريد مكان تواجدك وارتداء الملابس الخفيفة.

حرارة مرتفعة بمكة والمدينة في موسم الحج

في الوقت نفسه، كشف المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المناخية المتوقعة على منطقتي مكة والمدينة، في شهر ذي الحجة.

طقس مكة والمدينة خلال ذي الحجة

وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية درجة واحدة خلال النصف الأول من الشهر ودرجة ونصف فيما تبقى من أيام الشهر.

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كما تشير أيضا إلى ارتفاع هطول الأمطار خلال النصف الأول واستمرارها حول المعدل في الفترة المتبقية.

وأوضح المركز في بيان له، أن مناخ مكة المكرمة خلال شهر ذي الحجة، جاف نسبيا خلال النهار ومائل للاعتدال ليلًا.

ونوّه أن البيانات المناخية سجلت معدل درجة حرارة عظمى 43.6 درجة، والصغرى 29.6 درجة.

معدل هطول الأمطار وسرعة الرياح

بينما سجلت معدل هطول الأمطار 0.1 ملم، ومعدل الرطوبة النسبية 32%.

أما معدل سرعة الرياح بين 4 – 10كم/ساعة باتجاه شمالي إلى شمالي غربي، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار أحيانا مع انخفاض لمدى الرؤية الأفقية.

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أما في المدينة المنورة فكانت أعلى درجة حرارة مسجلة خلال هذه الفترة 48.4 درجة في 13 يوليو 2010م، وأقل درجة حرارة 22.5 درجة في 15 يوليو 2010م .

بينما كانت أعلى كمية أمطار يومية 19.7ملم في 15 يوليو 2010م وأعلى سرعة رياح 83 كم/ساعة بالاتجاه الغربي.