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“أمانة القصيم” تستعيد 500 ألف متر من التجاوزات العشوائية
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“أمانة القصيم” تستعيد 500 ألف متر من التجاوزات العشوائية

“أمانة القصيم” تستعيد 500 ألف متر من التجاوزات العشوائية

“أمانة القصيم” تستعيد 500 ألف متر من التجاوزات العشوائية
٠٧:٤٥:٤٢ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تمكنت أمانة منطقة القصيم بمشاركة إدارة الأراضي والممتلكات بالتعاون مع لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في محافظة الرس، من استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 500 ألف متر مربع خلال 100 يوم.

وذلك ضمن الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة للحد من التجاوزات العشوائيات والحفاظ على الممتلكات العامة.

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العشوائيات على الأراضي الحكومية

 وأوضحت الأمانة أن فرق البلدية الميدانية تباشر أعمال الإزالة للمواقع المرصودة على الفور، كما يتم العمل على رصد المواقع العشوائية التي لا يملك أصحابها صكوك الملكية لإيقاف ظاهرة إحداث العشوائيات على الأراضي الحكومية.

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نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف

وفي وقت سابق، وافق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر.

ويشمل القرار الصادر في الجريدة الرسمية، الأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، وذلك لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

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التفاصيل كاملة.. نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف

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