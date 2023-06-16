عاجل.. سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. تعرف على طريقة التقديم

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حدد برنامج سكني، خطوات الحصول على سكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد مستفيدي الضمان الاجتماعي حول كيفية التقديم على سكن؟: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

مرحبا، يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين ان الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) June 16, 2023

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وحدد برنامج سكني، أربع خطوات للاستفادة من باقات الدعم السكني، وفق ما أفتد في حسابه عبر موقع “تويتر”.

-التسجيل في برنامج سكني.

– التقديم على المستشار العقاري واختيار المنتج وتحديد الباقة.

– تحديد الممول.

– التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.