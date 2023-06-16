في 26 مركزًا.. “الدفاع المدني” جاهز للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تواصل جهودها ومهامها لموسم حج هذا العام 1444هـ، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

جاهزية مراكز الدفاع المدني الميدانية الموسمية

وأكدت جاهزية مراكز الدفاع المدني الميدانية الموسمية في جميع مناطق المملكة استعدادًا لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت أن العمل يجري على قدم وساق في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

تجهيز 26 مركزًا موسميًا ميدانيًا

وأضافت أنها تقدم خدماتها في 26 مركزًا موسميًا ميدانيًا مجهزًا بأحدث الآليات والكوادر البشرية المدربة.

وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة لخدمة ضيوف الرحمن وأمنهم وسلامتهم ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة في تلك المواقع.

اقرأ أيضًا:

“التطويف المركزي” يستهدف أداء 300 ألف لطواف القدوم من هؤلاء الحجاج

تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية

وبينت أن المراكز الموسمية للدفاع المدني تعمل على تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية لتوفير:

1 – أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن.

2 – الاستعداد الكامل للتعامل مع الحوادث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي المواقع كافة.