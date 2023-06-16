بمناطق ومدن مختلفة.. “مكافحة المخدرات” تضبط مروّجي المواد المخدرة بأنواعها

تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات، إنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة تربة

قبضت شرطة محافظة تربة على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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منطقة الجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف على (3) مواطنين بمدينة سكاكا لترويجهم مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية وسلاح أبيض ومناظير وأجهزة لاسلكية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

كما تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

– الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– الاتصال بـ(999) في بقية مناطق المملكة.

– رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

– عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.