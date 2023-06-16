بالتفاصيل.. اعتماد 15 دليلاً للتراخيص والاشتراطات الفنية لأنشطة النقل السككي

تواصل – واس:

اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، اليوم الجمعة، 15 دليلاً للتراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل بالخطوط الحديدية.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة.

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15 دليلاً

وتضمنت أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي المعتمدة:

1 – دليل الوثيقة الرئيسة.

2 – دليل إدارة الأصول.

3 – دليل إدارة الأداء والامتثال.

4 – دليل ترخيص التشغيل.

5 – دليل شهادة السلامة.

6 – دليل إدارة الأداء والامتثال.

7 – دليل إدارة التغيير والسيطرة.

8 – دليل تعيين استشاري مختص مستقل.

9 – دليل التخطيط والاستجابة للطوارئ.

10 – الدليل المتعلق بالتصميم والبناء الآمن.

11 – دليل المعايير الفنية وقابلية التشغيل البيني.

12 – دليل خطة تنفيذ وتسليم أعمال الترخيص.

13 – دليل أنظمة إدارة السلامة، وإدارة التغيير والسيطرة.

14 – دليل نقل ومناولة البضائع الخطرة بالخطوط الحديدية.

15 – أدلة الرسوم والتكاليف، والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها.

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إنجازات في قطاع النقل لاستقبال ضيوف الرحمن

في الوقت نفسه، كشفت الهيئة العامة للطرق عن تنفيذ العديد من الأعمال لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضحت أنها نفذت العديد من أعمال الصيانة والسلامة على شبكة الطرق.. ومنها طريق القصيم – المدينة المنورة السريع.

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شبكة الطرق جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن

في وقت سابق، أعلنت الهيئة جاهزية شبكة الطرق كافة لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة التي تضمن جاهزية شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

وأكدت أنها عملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية وعلى مدار الأشهر الماضية على مسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر من 11 منفذًا حدوديًا.

وبهدف توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن؛ وفرت المنظومة أكثر من 300 مراقب على الطرق، والعديد من الفرق الميدانية وفرق الطوارئ على شبكة الطرق وعلى مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن المملكة تمتلك شبكة طرق ضخمة، تعد من خلالها الأولى عالميًا على مستوى ترابط شبكة الطرق وفقاً للبنك الدولي.

وتسهم هذه الشبكة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى المشاعر.