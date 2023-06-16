منها مكة.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة مع السيول اليوم في هذه المناطق

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في مناطق مكة وعسير وجازان والباحة.

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بردية مرتفعات الداير بني مالك

شرق #جازان

الجمعة ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

16 يونيو 2023م

من | عبدالله المالكي

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. pic.twitter.com/dt3chEa27w — طقس (@tqqs) June 16, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول والأودية على مكة وعسير والباحة وجازان نتيجة هطول أمطار غزيرة.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في عسير

فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساءً.

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اجواء ماطرة جميلة

في #رجال_ألمع بمنطقة #عسير

الجمعة ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

16 يونيو 2023م

من | امجد الغالبي

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. pic.twitter.com/n85H0kUS8R — طقس (@tqqs) June 16, 2023

وأوضح المركز أن التحذير يشمل محافظات المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل، ويستمر من الساعة الواحدة من بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً.

الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية

ومن جهته، أوصى الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود عند هطول الأمطار.

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سيول شرق المخواة

بمنطقة #الباحة

الجمعة ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

16 يونيو 2023م

من | صالح العمري

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. pic.twitter.com/WeHs3yfXBw — طقس (@tqqs) June 16, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

أمطار ورياح وتساقط البرد وسيول

وأضاف المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

🔴 شاهد

سحابة غزيرة برياح هابطة شديدة شمال المخواة بمنطقة #الباحة

الجمعة ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

16 يونيو 2023م

من | رافع العمري

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. pic.twitter.com/0P40LZLaBE — طقس (@tqqs) June 16, 2023

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقة على 4 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض، والشرقية.

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