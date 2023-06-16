للأمهات.. 4 طرق للحفاظ على طفلك من الحر الشديد

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قد يواجه الأطفال الرضع والصغار صعوبة في النوم أثناء ارتفاع درجة الحرارة تمامًا مثل الأشخاص البالغين، كما أنهم لايستطيعون تنظيم درجة حرارة أجسامهم.

وقدم أطباء أستراليون، مجموعة من النصائح للحفاظ على برودة الطفل أثناء الطقس الحار، على النحو التالي:

1. عدم التعرض لضوء الشمس المباشر

يجب إبقاء الأطفال دون سن ستة أشهر بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة في جميع الأوقات – خاصة بين الساعة 10 صباحًا و2 مساءً عندما تكون في ذروتها.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا بوضع كريم الشمس على بشرة الطفل، وارتداء قبعة واسعة الحواف في جميع الأوقات، للحفاظ عليه من حروق الشمس.

2. الملابس الخفيفة

وفقًا للخبراء، فإن من الأفضل أن يرتدي الأطفال الملابس الخفيفة، لأن الملابس ذات الألوان الفاتحة تعكس معظم الضوء مما يعني أنها تمتص حرارة أقل.

قالت لوسي شريمبتون، خبيرة النوم، لصحيفة “ذا صن”، إنه عندما تكون في الداخل – بعيدًا عن الأشعة الضارة – يجب عليك أيضًا اختيار ملابس مناسبة لطفلك.

إذا كانت الغرفة شديدة الحرارة، على سبيل المثال أكثر من 25 درجة، يكفي استخدام حفاض وسترة خفيفة.

3. شرب السوائل

ينصح الخبراء بجعل الأطفال يكثرون من شرب السوائل، لأن شرب الماء يساعد على تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق المفرط.

إذا لم يحصل الطفل على كمية كافية من الماء، فقد يصاب بالجفاف، ويمكن أن يؤدي الجمع بين درجات الحرارة المرتفعة والجفاف إلى أمراض خطيرة مرتبطة بالحرارة، مثل ضربة الشمس.

4. الحصول على حمام بارد

يقترح الخبراء منح الطفل حمامًا باردًا، لكن ليس باردًا إلى الحد الذي قد يصيبه بالبرد!

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