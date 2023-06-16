خدمة اليوم.. 3 خطوات لاعتماد عقود إعاشة حجاج الخارج

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الجمعة، أهم وأيسر الخطوات اللازمة لاعتماد عقود لإعاشة حجاج الخارج.

خطوات لاعتماد عقود لإعاشة حجاج الخارج

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكن من طلب اعتماد عقود لإعاشة حجاج الخارج من قبل مقدمي خدمات حجاج الخارج، عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول للبوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الخارج.

2 – املأ بيانات الطلب.

3 – قدم الطلب.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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