6 شركات كبرى أنتجت 1.9 مليون سيارة كهربائية خلال عام

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سجلت السيارات الكهربائية المنتجة من 6 شركات عالمية متخصصة ارتفاعًا بأكثر من 50 في المئة خلال 2022، لتبلغ 1.9 مليون سيارة.

وكشف تقرير – بحسب الاقتصادية – أن إيرادات هذه الشركات مجتمعة وهي “تسلا، نيو، لوسيد، إكس بينج، ريفيان، إل آي أوتو” بلغت حوالي 54 في المئة لتبلغ نحو 101.2 مليار دولار.

شركة “تسلا” في المقدمة

وجاء توزيع الشركات الستة كالتالي:

1- شركة “تسلا” الأمريكية في الإنتاجية بنحو 1.37 مليون سيارة خلال 2022 بنمو 47 في المئة مقارنة بـ930 ألف سيارة خلال عام 2021.

2- “إل آي أوتو” أنتجت أكثر من 257 ألف سيارة كهربائية خلال العام الماضي، محققة نموًا نسبته 108 في المئة مقارنة بعام 2021 البالغ إنتاجه 124 ألف سيارة.

3- “نيو” الصينية بنحو 122.5 ألف سيارة كهربائية منتجة.

4 – “إكس بينج” بحوالي 120.8 ألف سيارة.

5- شركة ريفان الأمريكية بإنتاج 24.3 ألف سيارة، مسجلة أعلى نسبة نمو بنحو 2298 في المئة، مقارنة بنحو 1015 سيارة.

6- لوسيد المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية الفاخرة، نحو 7.2 ألف سيارة خلال عام 2022.

إيرادات الشركات الستة

سجلت ايرادات الشركات الستة ارتفاعًا بنحو 54 في المئة خلال عام 2022. وبلغت الإيرادات نحو 101.2 مليار دولار مقارنة بنحو 66 مليار دولار خلال العام السابق له.

وجاءت “تسلا” بإيرادات 81.5 مليار دولار ونمو 51 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بـ54 مليار دولار لعام 2021.

تليها ” نيو” بإيرادات 7.1 مليار دولار ونمو 41 في المئة مقارنة بخمسة مليارات دولار.

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