كل ما تريد معرفته.. وصفة ذهبية للطلاب خلال موسم الامتحانات

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تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 من يونيو 2023، الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وفي ظل حالة التأهب التي تشهدها الأسر في هذا الوقت، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح التربوية والنفسية التي تساعد الطلاب على اجتياز الاختبارات بنجاح.

أشياء يجب القيام بها في الليلة السابقة للامتحان

– التركيز على النقاط المهمة

يجب أن تكون الليلة السابقة للامتحان عبارة عن مراجعة بسيطة يقوم خلالها الطالب بالتركيز على النقاط المهمة.

– الاسترخاء

خلال ليلة الامتحان، يجب أن يخرج الطالب لبعض الوقت من أجواء القلق والتركيز، بممارسة أي نشاط؛ مثل المشي، والتحدث مع أفراد الأسرة عن أشياء أخرى غير الامتحانات.

يمكنه أيضًا قراءة أو مشاهدة شيء يجعله يضحك، لأن ذلك سيقلل من مستويات التوتر لديه بشكل كبير، مما يساعده في الحصول على نوم جيد.

– تجهيز الملابس والأدوات

تجهيز الملابس والحذاء وزجاجة المياه وكل ما يحتاجه من أدوات مكتبية مناسبة – أقلام جاف أو أقلام رصاص وأستيكة، وأي أدوات إضافية (مثل الآلات الحاسبة المسموح بها)، ويجب أن تكون كل هذه الأشياء في حقيبته المدرسية في الليلة السابقة.

-عشاء جيد

يحتاج دماغ الطفل المرهق إلى التزود بالوقود “الصحي. وفي وجبة العشاء، ينبغي تجنب الأطعمة شديدة التوابل أو الحلوة. حاول أن يكون موعد العشاء مبكرًا وقبل النوم بوقت طويل، مما يساعد على تجنب أي حرقة أو حموضة.

علاوة على الإكثار من شرب الماء، لأن الجفاف يمكن أن يضعف التركيز. لكن لايجب أن يكون ذلك قبل النوم مباشرة لأنه قد يضطر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل لقضاء حاجته.

-نوم هادئ

الحصول على قسط كبير من الراحة ضروري للحفاظ على تركيز الطالب، لذا اجعله ينام مبكرًا ويحصل على حوالي 7-8 ساعات من النوم المتواصل، لضمان قيامه في صباح اليوم التالي نشطًا ومنتعشًا.

-الهدوء والتركيز

يجب الحفاظ على حالة الهدوء لدى الطالب، من خلال تشجيعه على التحدث إلى الوالدين أو مع صديق مقرب بشأن مخاوفه، إذا كان يشعر بالقلق حيال الامتحانات.

الابتعاد عن المشتتات

يجب الابتعاد عن أي شي في المنزل يشتت انتباه طفلك، مما يؤدي إلى قلة التركيز. يجب أن ينفصل عن كل ما يحدث حوله، للحفاظ على تركيزه، وفق الدكتورة فينيتا روي، المتخصصة في علم النفس العام، والعلاج التأهيلي، ورعاية الأسرة والطفل.

الابتعاد عن الهاتف والتلفزيون

من الأفضل أن يبتعد الطفل عن مشاهدة الأخبار المزعجة على التلفزيون أو الإنترنت.

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أشياء يجب القيام بها في صباح الامتحان

-الاستيقاظ مبكرًا

يجب الاستيقاظ قبل وقت الامتحان بشكل كاف، لأن التعجل يؤدي إلى زيادة القلق؛ لذلك، من المهم أن يستيقظ الطالب في وقت مبكر للاستعداد للذهاب للامتحان دون أن يكون في عجلة من أمره.

– مراجعة خفيفة

في صباح يوم الامتحان، على الطالب أن يتجنب المراجعة المكثفة، وإذا لزم الأمر، اطلب منه مراجعة النقاط المهمة فقط، من الأفضل تجنب أي مراجعات في اللحظة الأخيرة.

– تقليل التوتر

خلال يوم الامتحان من الطبيعي الشعور بالتوتر؛ وللتغلب على ذلك، شجعه على أخذ أنفاس عميقة لبضع دقائق، وممارسة التأمل، وذلك في كل مرة يشعر فيها بالتوتر.

-وجبة فطور جيدة

الذهاب إلى الامتحان على معدة فارغة يجعل الطالب يشعر بالعصبية والارتباك؛ لذا، تأكد من أنه يحصل على وجبة فطور صحية.

-الرضا والتفاؤل

افعل أي شيء يساعد ابنك على الشعور بالرضا والتفاؤل، والحفاظ على تركيزه.

-تجنب النزاع

انصح ابنك بتجنب النزاع من أي نوع قبل الذهاب إلى الامتحان، سواء كان ذلك في المنزل أو في الطريق إلى المدرسة، لأن ذلك يمكن أن يزيد من قلقه.

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نصائح خلال أداء الامتحان

– الوصول إلى قبل الوقت المحدد

يمنحك الوصول قبل حوالي 15 إلى 20 دقيقة وقتًا للإعداد الذهني للامتحان، والتركيز بشكل أفضل.

-الاسترخاء والثقة

اجلس في وضع منتصب. ذكّر نفسك أنك مستعد جيدًا. إذا شعرت بالقلق – خذ عدة أنفاس عميقة وبطيئة للاسترخاء.

– اقرأ الأسئلة بعناية

مع بدء الامتحان، اقرأ كل سؤال بالتفصيل وخطط لكتابة الإجابة.

– أجب عن الأسئلة السهلة أولاً

أجب عن الأسئلة السهلة أولاً، ثم أجب بعد ذلك على الأسئلة الصعبة.

– راجع إجاباتك

لا تغادر قبل الأوان؛ قم بالمراجعة للتأكد من إجابتك على جميع الأسئلة، وعدم ارتكابك لأخطاء، والإجابات المرقمة بشكل صحيح، وعلامات الترقيم.