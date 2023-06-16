في عهد “الملك المؤسس”.. هكذا تطورت العمارة بالمسجد الحرام (صور)

تواصل – واس:

توحدت الدولة السعودية المباركة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله – واستظل الحرمان الشريفان بظلها، وسخر الملك كافة الجهود لخدمة الإسلام والمسلمين.

كما أولى الحرمين الشريفين جُل اهتمامه خدمة لحجاج بيت الله الحرام. وقد وضع نصب عينيه ما أولاه الله إياه من أمر الولاية على الحرمين والمشاعر المقدسة..

فرعاهما حق الرعاية حتى ينعم أهلها وضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة وليؤدي قاصدوها مناسكهم وعبادتهم في أمن ويسر وسلام .

التيسير على ضيوف الرحمن

وكانت عنايته واهتمامه رحمه الله في بداية حكمه تنصب على التيسير على ضيوف الرحمن. سبل القدوم للبيت العتيق ومن ثم التيسير عليهم أداء المناسك من خلال أمن الحرمين والطرق المؤدية إليهما.

والاهتمام بتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي والعناية بالمرافق والخدمات.

وأمر الملك المؤسس رحمه الله عام 1344هـ بترميم المسجد الحرام ترميمًا كاملًا، وإصلاح كل ما يقتضي إصلاحه، وكذلك طلاء عموم المسجد من الداخل والخارج.

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صحن المسجد

وبحسب أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى الدكتور عبد الله بن حسين الشريف فإن الملك عبد العزيز- طيب الله ثراه – أمر في العام 1345 بوضع السرادقات في صحن المسجد لتقي المصلين حر الشمس.

وأضاف: كما أمر في العام الذي بعده 1346هـ بإصلاح آخر للمسجد الحرام، شمل الترميم والطلاء، كما بلطت أرضية الرواق والممرات بالحجر الصوان.

وجُددت حصباء الحصوات، وأصلح مظلة مقام إبراهيم، وقبة زمزم وشاذروان الكعبة المشرفة، وبنى سبيلين بجوار بئر زمزم لسقيا الحاج، كما أمر بتبليط أرض المسعى، وتسقيفه.

إنارة المسجد الحرام

وأوضح الدكتور الشريف أنه في مجال إنارة المسجد الحرام أمر الملك عبد العزيز – رحمه الله – عام 1347هـ بتجديد مصابيح الحرم. وزيادة عددها إلى 1000 مصباح كهربائي، وارتفعت إلى 1300 مصباح بأحجام مختلفة عام 1354هـ.

ووجه الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بتثبيت 6 شمعدانات من النحاس الأصفر على سطح حجر إسماعيل عليه السلام كل واحد منها له ثلاثة رؤوس على كل رأس منها مصباح كهربائي واحد.

تثبيت الأعمدة

كما ثبت 26 عموداً بنيت بالخرسانة المسلحة على قاعدة ارتفاعها ثلاثة أمتار، وقطرها ثلاثة قيراطات في حصاوي المسجد. كل عمود منها على شكل شجرة ذات أربعة أغصان، ينتهي كل غصن منها بمصابيح كهربائية. ليتم الاستغناء على اللوكسات (الأتاريك) القديمة.

ولفت النظر إلى أن الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – اهتم بتطوير إنارة المسجد الحرام، فوجه بالاستفادة من الخبرات الخارجية في ذلك المجال، لمعاينة المصابيح الكهربائية والمكائن المشغلة لها وصيانتها واستيراد أجهزة جديدة.

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كسوة الكعبة

وأبان الشريف أن الملك المؤسس رحمه الله أمر بإنشاء مصنع لكسوة الكعبة المشرفة في أجياد، وكسيت الكعبة المشرفة لأول مرة في عهده بكسوة سعودية صنعت في أرض الحرمين الشريفين.

ولفت الانتباه إلى أن الملك المؤسس رحمه الله أمر بصناعة باب جديد للكعبة المشرفة في عام 1363 هـ بدلاً عن الباب القديم لاختلاله؛ وبسبب قدمه الذي يعود إلى عام 1045.

تنفيذ الباب

وأفاد الدكتور عبد الله الشريف أن تنفيذ الباب استغرق ثلاث سنوات، حيث صنع من قاعدة الحديد الصلب التي ثٌبّت على سطحها مصراعا الباب المعمولان من الخشب الجاوي المصفح بالفضة المطليّة بالذهب.

وبين الشريف أن الملك عبد العزيز رحمه الله أمر في العام 1373هـ بتركيب مضخة لرفع مياه زمزم.

وفي العام الذي يليه 1374هـ، أمر رحمه الله بإنشاء بناية لسقيا زمزم أمام البئر.

كما أنه – طيب الله ثراه – أمر في العام 1375هـ باستبدال الشمعدانات الستة بحجر إسماعيل عليه السلام، بأضواء الكهرباء، إضافة لأمره بتبليط أرض المسعى في العام نفسه.

توسعة المسجد الحرام

وقال: توج الملك عبدالعزيز رحمه الله رعايته للحرمين بأمره توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد بدأ مشروع توسعة المسجد النبوي في عهده.

أما المسجد الحرام فقد جاء تنفيذ إرادته الملكية المباركة في عهد خلفه الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله سنة 1375هـ.

وهي التوسعة التي تمثل الرواق السعودي المحيط بالرواق العباسي حول الكعبة المشرفة والمطاف.

وعدّ أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة، التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بالموافقة على إطلاق اسم (الرواق السعودي) على التوسعة السعودية للمطاف، دليلاً على استمرار الاهتمام السعودي بالمسجد الحرام، واستحقاقاً لعمارة سعودية لم يشهد لها التاريخ مثالاً.

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