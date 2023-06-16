الصحة” تودّع كورونا بحملة “مع السلامة” التوعوية

تواصل – واس:

ودّعت “الصحة” كورونا بحملة “مع السلامة” التوعوية عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حول انتهاء جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية، ورفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسفر في المملكة.

وأطلقت الحملة التي تشير فيها إلى الخروج من جائحة كورونا كوفيد 19.

وتعني أن نصحب السلامة معنا في قادم الأيام بالوعي والمكتسبات الصحية التي اكتسبناها برفع الوعي والسلامة .

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السلوكيات الوقائية والاحترازية

وأكدت الوزارة، الالتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية المهمة والاحترازية كـ:

-الحفاظ على النظافة الشخصية.

-آداب العطاس.

-نظافة اليدين.

-الالتزام خصوصًا في حال الإصابة بالأمراض الفيروسية، حفاظًا على المكتسبات الصحية التي مارسناها خلال الجائحة.

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نهاية الجائحة

وتؤكد الصحة أن نهاية الجائحة لا يعني نهاية فيروس كورونا كتهديد صحي، خصوصًا على الفئات الأشد خطورة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشادت الوزارة بالنموذج الريادي المتميز الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كوفيد- 19 بفضل الله تعالى ثم بفضل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة وتظافر جهود جميع الجهات المعنية من القطاع العام والخاص.

وأشادت كذلك بالدور الكبير الذي قام به أفراد المجتمع السعودي من المواطنين والمقيمين في مواجهة الجائحة.

وذلك من خلال تعاونهم ووعيهم والتزامهم بالاحترازات الوقائية ومستويات التحصين.

وبينت أنها قامت بالعديد من الجهود المتميزة في مواجهة أزمة كوفيد – 19 ومنها توفير العلاج للجميع دون استثناء للمواطنين والمقيمين بما فيهم مخالفي نظام الإقامة.

كذلك رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الخدمات الصحية، في غرف العناية المركزة والمستشفيات، وتوفير الإمكانيات اللازمة من كوادر مؤهلة وأدوية ولقاحات ومختبرات.

وكذلك توفير الأدوات والتجهيزات في وقت قياسي وتسخير الأنظمة التقنية لمواجهة الجائحة.