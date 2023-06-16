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مسؤول حكومي: نظام المعاملات المدنية يحقق 3 أهداف أساسية (فيديو)

مسؤول حكومي: نظام المعاملات المدنية يحقق 3 أهداف أساسية (فيديو)

مسؤول حكومي: نظام المعاملات المدنية يحقق 3 أهداف أساسية (فيديو)
٠٤:٤٣:٥٢ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور “عمرو رجب”، إن نظام المعاملات المدنية سيعزز مبادئ الشفافية، وحماية الحقوق، والتنبؤ بالأحكام القضائية.

وأضاف “رجب” في مداخلة بقناة “العربية”: هذا النظام يعزز مبادئ عديدة موجودة، وهناك شواهد فيما يتعلق باختلاف الأحكام فيما يخص الوقائع المتشابهة.

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أهمية نظام المعاملات المدنية

في وقت سابق، كشفت وزارة العدل عن أهمية نظام “المعاملات المدنية”، مؤكدة أنه استقرار حقوقي لاستثمار فاعل.

وأضافت في إنفوجراف: “يأتي نظام المعاملات المدنية كثالث التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله- في إطار إشراف سموه المباشر على تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية”.

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أهمية النظام

1- دعم بيئة الاستثمار في المملكة.

2- مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية.

3- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

4- استقرار الأحكام الفضائية.

5- استيعاب كافة العقود والتعاملات

6- تعزيز الثقة في قطاع الأعمال.

7- ضبط العلاقة بين المتعاقدين.

8- رفع نسبة التنبؤ بالأحكام

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التعاملات القضائية السعودية المعاملات المدنية المملكة نظام المعاملات

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