مسؤول حكومي: نظام المعاملات المدنية يحقق 3 أهداف أساسية (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
قال نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور “عمرو رجب”، إن نظام المعاملات المدنية سيعزز مبادئ الشفافية، وحماية الحقوق، والتنبؤ بالأحكام القضائية.
وأضاف “رجب” في مداخلة بقناة “العربية”: هذا النظام يعزز مبادئ عديدة موجودة، وهناك شواهد فيما يتعلق باختلاف الأحكام فيما يخص الوقائع المتشابهة.
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أهمية نظام المعاملات المدنية
في وقت سابق، كشفت وزارة العدل عن أهمية نظام “المعاملات المدنية”، مؤكدة أنه استقرار حقوقي لاستثمار فاعل.
وأضافت في إنفوجراف: “يأتي نظام المعاملات المدنية كثالث التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله- في إطار إشراف سموه المباشر على تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية”.
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أهمية النظام
1- دعم بيئة الاستثمار في المملكة.
2- مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية.
3- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
4- استقرار الأحكام الفضائية.
5- استيعاب كافة العقود والتعاملات
6- تعزيز الثقة في قطاع الأعمال.
7- ضبط العلاقة بين المتعاقدين.
8- رفع نسبة التنبؤ بالأحكام
نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور "عمرو رجب":#نظام_المعاملات_المدنية سيعزز مبادئ الشفافية، وحماية الحقوق، والتنبؤ بالأحكام القضائية.
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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 16, 2023