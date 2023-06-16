فرنسا تطلب وساطة ولي العهد لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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أفاد مراسل فضائية “الإخبارية” نقلاً عن مصدر مسؤول في الخارجية الفرنسية، أن باريس ستطلب من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التوسط لدى روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصل ولي العهد إلى قصر الإليزيه، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون؛ للمشاركة في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري.

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الحرب في أوكرانيا

وقال المراسل، إن الحرب في أوكرانيا تأتي ضمن العديد من الملفات التي ستتناولها محادثات ولي العهد مع ماكرون.

مشيرًا إلى أن الأخير سيطلب من الأمير محمد بن سلمان، التوسط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجانب الأوكراني لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أو على الأقل التخفيف من حدة الصراع هناك.

وفي العام الماضي، حقق الأمير محمد بن سلمان انتصارًا دبلوماسيًا عندما ساعد في إطلاق سراح 10 أجانب اعتقلتهم روسيا في أوكرانيا.

فيما عزاه محللون آنذاك إلى علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي.

وحاولت المملكة ومعها دول الخليج الأخرى البقاء على الحياد من الصراع الدائر في أوكرانيا.

وذلك على الرغم من الضغوط الغربية على منتجي النفط الخليجيين للمساعدة في عزل روسيا العضو الرئيس في تكتل أوبك+.

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