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تحذير عاجل من “الأرصاد”: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في عسير
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تحذير عاجل من “الأرصاد”: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في عسير

تحذير عاجل من “الأرصاد”: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في عسير

تحذير عاجل من “الأرصاد”: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في عسير
٠٤:٠٣:٢٩ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذّر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة #عسير حتى الساعة 8 مساءً.

وأوضح المركز أن التحذير يشمل محافظات المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل، ويستمر من الساعة الواحدة من بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً.

الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية

ومن جهته، أوصى الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود عند هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

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أمطار ورياح وتساقط البرد وسيول

وأضاف المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقة على 4 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض، والشرقية.

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