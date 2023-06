دعا لتدمير المسجد النبوي.. مطالبات باعتقال مذيع هندي حرّض ضد المسلمين

تواصل – فريق التحرير:

انتفض المسلمون في الهند وأماكن أخرى ضد تصريحات المذيع والناشط، سوريش شافانك، وتحريضه ضد المسلمين ومطالبته بطردهم من البلاد.

وطالب المحتجون باعتقال الناشط الهندي بسبب تحريضه المستمر ضد المسلمين، ودعوته لتدمير المسجد النبوي الشريف في وقت سابق.

إلى ذلك، شهدت مناطق هندية عديدة تظاهرات منددة لتلك التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين.

وتعود تفاصيل الأزمة، إلى 26 من مايو الماضي، حين اختطفت فتاة هندوسية؛ وعلى الرغم من أن المُتهمين في القضية أحدهما هندوسي؛ فإن كون المتهم الآخر مُسلمًا؛ أشعل فتيل الفتنة.

في وقت سابق، التقطت كاميرا هاتف جوال، اعتداءً وحشيًا، على بائع فاكهة مسلم، في إحدى مناطق الهند، وفي حضور عناصر الشرطة، الذين ظهر بعضهم في المقطع.

وانتشر الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجرى تداوله على نطاق واسع، ظهر خلاله عشرات المتطرفين من الهندوس، وهم يطاردون رجلاً مسلمًا، ويعتدون عليه بوحشية، بإلقاء الحجارة، والشتائم، إلى أن لحقوا به، واعتدوا عليه بالعصي.

وقع الحادث في مدينة كولهابور الهندية، بينما قالت الشرطة إنها اعتقلت عشرات الأشخاص، وفتحت تحقيقًا في الحادث، حسب “الجزيرة”.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء متطرفين هندوس على فتاة مسلمة محجبة في أحد الشوارع بالهند.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول المكان الذي وقع فيه الاعتداء على الفتاة.

ويظهر المقطع، مجموعة من الشبان الهندوس يلاحقون فتاة محجبة، ويقومون بمضايقتها والتعدي عليها، بينما تحاول التصدي لهم.

