تنبيه مهم من “سكني” حول نظام الحجز الإلكتروني وتخصيص الأراضي

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج سكني، مع سؤال أحد المتابعين بشأن نظام الحجز الإلكتروني وتخصيص الأراضي.

وقال المستفيد: “للأسف المنح التي تم توزيعها بمخطط ولي العهد بمكة معروضة بموقع حراج للبيع بـ 50 ألفًا إلى 200 ألف بطرق ملتوية..

وتابع “لابد من وضع شرط ملزم بعدم انتقال الملكية لمدة عشر سنوات لحل هذه المشكلة، وغرامة مالية مع سجن، صارت المنح تجارة رائجة يستفيد منها تجار العقار.

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ضد الأنظمة والقوانين

وردًا على ذلك، أضاف الحساب: “نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني ، علمًا أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار”.