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تنبيه مهم من “سكني” حول نظام الحجز الإلكتروني وتخصيص الأراضي
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تنبيه مهم من “سكني” حول نظام الحجز الإلكتروني وتخصيص الأراضي

تنبيه مهم من “سكني” حول نظام الحجز الإلكتروني وتخصيص الأراضي

تنبيه مهم من “سكني” حول نظام الحجز الإلكتروني وتخصيص الأراضي
٠٣:٣٧:٥٥ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج سكني، مع سؤال أحد المتابعين بشأن نظام الحجز الإلكتروني وتخصيص الأراضي.

وقال المستفيد: “للأسف المنح التي تم توزيعها بمخطط ولي العهد بمكة معروضة بموقع حراج للبيع بـ 50 ألفًا إلى 200 ألف بطرق ملتوية..

وتابع “لابد من وضع شرط ملزم بعدم انتقال الملكية لمدة عشر سنوات لحل هذه المشكلة، وغرامة مالية مع سجن، صارت المنح تجارة رائجة يستفيد منها تجار العقار.

حجز - انترنت - لاب - تسجيل - سكني - عقار

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ضد الأنظمة والقوانين

وردًا على ذلك، أضاف الحساب: “نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني ، علمًا أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار”.

شروط نقل المديونية

في وقت سابق، كشف برنامج سكني، عن شروط المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن من شروط برنامج نقل المديونية، الآتي:

-العملاء المنتظمين بالسداد.

-العملاء الحاصلين على دعم كلي او جزئي.

-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم

-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة برنامج سكني سكني

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