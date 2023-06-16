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انتخاب أول عمدة مسلم في ولاية ميريلاند الأمريكية

انتخاب أول عمدة مسلم في ولاية ميريلاند الأمريكية

انتخاب أول عمدة مسلم في ولاية ميريلاند الأمريكية
٠٣:٤٦:٥٠ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، انتخاب فاضل كبير، كأول عمدة مسلم في تاريخ ولاية ميريلاند الأمريكية، باختياره رئيسًا لمدينة كوليدج بارك.

ويحمل كبير درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، وشغل سابقًا منصب مهندس معلومات للحكومة الفيدرالية، إضافة إلى تدريس الأمن السيبراني في جامعة ميريلاند لمدة ثماني سنوات.

وفاز كبير في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، خلفًا للعمدة السابق باتريك ووجان، الذي استقال في مارس قبل اتهامه بامتلاك وتوزيع مواد إباحية للأطفال.

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كبير تغلب على 3 مرشحين 

وتغلب كبير بسهولة على ثلاثة مرشحين آخرين، عضو المجلس كيت كينيدي، والعمدة برو تيم دينيس ميتشل، وبريان حداد.

ونشأ كبير في بنجلاديش وعاش في المملكة المتحدة وكندا قبل أن ينتقل إلى كوليدج بارك منذ 20 عامًا، حيث عمل سابقًا كأستاذ مساعد في تدريس الأمن السيبراني في جامعة ماريلاند.

وشغل عصوية مجلس المدينة على مدار الـ 12 عامًا الماضية. ومن المقرر أن يظل في منصبه حتى الانتخابات المقررة في نوفمبر.

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