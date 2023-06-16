ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.81

فرنك سويسري 4.21

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.74

فرنك سويسري 4.15

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الدولار يتراجع أمام العملات عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا

وخلال الأيام الماضية، فقد الدولار الأمريكي قوته وواصل هبوطه المستمر بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي والذي أكد تباطؤ نموّ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 1.39% وأجل سنتين بـ 1.73%.

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