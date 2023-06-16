الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
وصول ولي العهد إلى قصر الإليزيه (فيديو)
خطيب المسجد الحرام: استثمار الأزمنة الفاضلة من تعظيم شعائر الله
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز لـ207 ريالات
خطيب المسجد النبوي: هذه أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: اغتنموا فرصة العشر الأوائل من ذي الحجة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٣:٢١:٥٨ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.81

فرنك سويسري 4.21

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.74

فرنك سويسري 4.15

اقرأ أيضًا:

الدولار يتراجع أمام العملات عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا

وخلال الأيام الماضية، فقد الدولار الأمريكي قوته وواصل هبوطه المستمر بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي والذي أكد تباطؤ نموّ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 1.39% وأجل سنتين بـ 1.73%.

اقرأ أيضًا:

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار رغم تراجع مخاف رفع الفائدة

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات اليوم الدولار اليورو سعر الدولار سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
مؤشر سوق الأسهم يُغلق منخفضاً بتداولات قيمتها أكثر من 10.9 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يُغلق منخفضاً بتداولات قيمتها أكثر من 10.9 مليار ريال

٠٤:٣٣ م، الأربعاء، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٠
موجز أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم الأحد

موجز أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم الأحد

٠١:٥٢ م، الأحد، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٥
خام برنت يقفز قرب 113 دولارًا

خام برنت يقفز قرب 113 دولارًا

٠٣:٥٣ م، الجمعة، ١١ مارس ٢٠٢٢
المملكة تدعم صندوق الجائحة العالمي بـ50 مليون دولار تعزيزاً للجهود الدولية للوقاية من الأوبئة

المملكة تدعم صندوق الجائحة العالمي بـ50 مليون دولار تعزيزاً للجهود الدولية للوقاية من الأوبئة

٠٨:٤٧ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *