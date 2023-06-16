وصول ولي العهد إلى قصر الإليزيه (فيديو)

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى قصر الإليزيه.

ويأتي ذلك للمشاركة في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م.

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ماكرون في مقدمة مستقبليه

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

كما سيشارك ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.

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