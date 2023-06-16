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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز لـ207 ريالات

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز لـ207 ريالات

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز لـ207 ريالات
٠٢:٥٩:٠٣ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في أسواق المملكة بالمقارنة بأسعار أمس الخميس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.05 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.29 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 207.42 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.79، وعيار 14 بـ 138.28، وعيار 12 سجل 118.52 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7372 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1659 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 237.046 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.14 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 213.71 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 204.00 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 174.86، وعيار 14 بـ 136.00، وعيار 12 سجل 116.57 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7251 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1632 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 233.139 ريال.

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