خطيب المسجد النبوي: التحايل على تعليمات ولي الأمر “معصية” يجب تجنبها

تواصل – فريق التحرير:

شدد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ضرورة حفظ مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم.

وهو ما اتفقت عليه كلمة علماء الأمة من تنظيم حج النفل بما صدر عن ولي الأمر، وحينئذ فطاعة ولي الأمر واجبة في ذلك.

طاعة ولي الأمر

وأضاف: الله سبحانه هو الذي أمر بطاعة ولي الأمر ما يراه محققا لمصالح المسلمين في أداء حجهم، ولذا فالمتحايل على التعليمات المنظمة للحج من قبل ولي الأمر يكون عاصيًا في حجه ذلك.

وتابع: المسلم لا يرتكب الإثم من أجل أداء عبادة مستحبة، ويخشى على من هذه حاله قوله تعالى: “وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا”

وأوضح أنه جاء عن بعض سلف هذه الأمة تفضيل الصدقات على نفل الحج، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن نية ترك حج النفل للتوسعة على المسلمين، مع نية الوقوف عند حدود الله في طاعة ولي الأمر يترتب على هذه النوايا الفضل العظيم والأجر الكبير

عشر ذي الحجة

وأضاف: تهل علينا عشر ذي الحجة جعل الله أيامنا مباركة وبالطاعات عامرة، إنها مواسم عظيمة للمسابقة إلى الخيرات، والتزود بالصالحات، والتقرب لرب الأرض والسماوات

وواصل: قال تعالى: “وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ”، وأصح ما قيل فيها أنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، فاجتهدوا عباد الله فيها بشتى أنواع البر وأعمال الخير واغتنموا لحظاتها بما يكفر السيئات ويضاعف الحسنات، فتلك التجارة الرابحة

واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام -يعني أيام العشر الأوائل من ذي الحجة -قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء”.

وتابع: وقد دلت الأدلة على استحباب صومها، وهو فعل كثير من السلف، ومن أفضل الأعمال في هذه العشر للحاج وغيره الإكثار من الذكر ليلا وتكبيرا وتحميدا، ففي الحديث: “ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “المحكمة العليا” تدعو لتحري هلال ذي الحجة الأحد المقبل