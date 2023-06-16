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وثق مقطع فيديو حشودًا غفيرة من المعتمرين وهم يتسابقون شوقًا ولهفة لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وخلال الفيديو، تظهر الحشود في أحد الممرات المؤدية للروضة الشريفة في مشهد جمالي يشير لتعلق قلوبهم بزيارة الروضة المشرفة.

وفي هذا الوقت، تشهد الروضة الشريفة تواجدًا مكثفًا من المعتمرين ومن المسلمين الذين تعلقت قلوبهم بذكر الله وبالصلاة على خير البشر أجمعين.

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134 ألف حاج يستفيدون من الخدمات التوعوية بـ 14 لغة في المدينة المنورة

في سياق متصل، كشف تجمع المدينة المنورة الصحي، أن فرق التوعية الصحية تمكنت من توعية 134.068 ألف حاجٍ بأكثر من 14 لغةً.

حملات توعوية وتثقيفية لحجاج بيت الله

وأوضح أن ذلك تم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة من خلال عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف ضيوف الرحمن.

تفعيل الشاشات الذكية ومراكز الاستقبال

وأضافت أن الحملات التوعوية انطلقت منذ قدوم أول رحلة لضيوف الرحمن للمدينة المنورة مطلع شهر ذي القعدة.

وذلك التعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير المدينة المنورة والجامعة الإسلامية من خلال:

1 – تفعيل الشاشات الذكية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

2 – محطة قطار الحرمين وحافلات النقل الترددي.

3 – مراكز استقبال الحجاج بالمنافذ والمراكز التجارية.

4 – منشآت التجمع الصحي عبر 97 شاشة.

وبين أن الحملة تضمنت كذلك مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك من خلال بروشورات توعوية بعدد من اللغات أبرزها: “الإنجليزية والفرنسية والأوردو والفارسية”.

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