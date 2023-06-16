الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لا تفوتك رفقة عائلتك.. أهم 10 منتزهات في منطقة الجوف لقضاء يوم رائع
عاجل.. “المحكمة العليا” تدعو لتحري هلال ذي الحجة الأحد المقبل
سكني يكشف عن شروط نقل المديونية
يدفعهم الشوق والحنين لبيت الله.. آلاف المعتمرين يؤدون مناسكهم قبل أيام من الحج (فيديو)
حساب المواطن يحدد موعد صرف دفعة يوليو
بعد خسارتين أسبوعيتين.. أسعار النفط تتجه للصعود و”برنت” بـ76 دولارًا للبرميل

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

سكني يكشف عن شروط نقل المديونية

سكني يكشف عن شروط نقل المديونية

سكني يكشف عن شروط نقل المديونية
٠١:٠٦:٣٢ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني، عن شروط المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن من شروط برنامج نقل المديونية، الآتي

-العملاء المنتظمين بالسداد.

-العملاء الحاصلين على دعم كلي او جزئي.

-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم

-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

اقرأ أيضًا:

بشرى من سكني لذوي الاحتياجات الخاصة

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

اقرأ أيضًا:

“سكني” يكشف عن فرصة استثنائية للمستفيدين في هذه الحالة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم برنامج سكني شروط الحصول على الدعم السكني شروط نقل المديونية في برنامج سكني

مواد ذات صلة

المزيد
«السديس» يشيد بميزانية الدولة ويؤكد: مشروعات «الحرمين» لها الأولوية

«السديس» يشيد بميزانية الدولة ويؤكد: مشروعات «الحرمين» لها الأولوية

٠١:٣٩ م، الجمعة، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦
تنبيه مهم من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين

تنبيه مهم من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين

٠٧:٢٠ م، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠٢٣
وزير الطاقة: المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الإنتاجية.. وأحذر من هذا الأمر

وزير الطاقة: المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الإنتاجية.. وأحذر من هذا الأمر

٠٧:٣٣ م، الأثنين، ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
مصادر: “التربية” تتجه لإقرار الاختبارات الموحدة لطلاب الابتدائية

مصادر: “التربية” تتجه لإقرار الاختبارات الموحدة لطلاب الابتدائية

٠٢:٤٣ م، الأثنين، ٠٥ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *