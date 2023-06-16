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يدفعهم الشوق والحنين لبيت الله.. آلاف المعتمرين يؤدون مناسكهم قبل أيام من الحج (فيديو)
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يدفعهم الشوق والحنين لبيت الله.. آلاف المعتمرين يؤدون مناسكهم قبل أيام من الحج (فيديو)

يدفعهم الشوق والحنين لبيت الله.. آلاف المعتمرين يؤدون مناسكهم قبل أيام من الحج (فيديو)

يدفعهم الشوق والحنين لبيت الله.. آلاف المعتمرين يؤدون مناسكهم قبل أيام من الحج (فيديو)
٠١:٠٥:٣٩ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو أداء آلاف المعتمرين مناسكهم في المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة تستهدف راحتهم.

ويظهر في الفيديو عشرات الآلاف وهم يطوفون حول الكعبة في مشهد إيماني جميل.

ويتوافد الحجاج في هذه الأيام من كل بقاع الأرض لأداء فريضة الحج خلال أيام.

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إلهي قد حضرت مؤملاً

ومن مشارق الأرض ومغاربها، ومن مدنها وقراها، اجتمع الناس في بيت الله الحرام، يدفعهم الشوق، ويتملكهم الحنين، وتسيطر عليهم نسائم الحب، لأداء العمرة في شهر ذي القعدة.

أتـيــتُ بــلا زاد، وجــودُك مـطمعي *** وما خـاب مـن يهفو لجودِكَ ساعيــا

إلــيـــك إلهـي قــدْ حـضرتُ مـؤمـلاً *** خـلاصَ فــؤادي مــن ذنوبي مُلبيــا

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فضائل العمرة

يقول الشيخ بن باز (رحمه الله) ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: “العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”.

فالعمرة إلى العمرة كفارة، والمعنى -والله أعلم-: كفارة عند اجتناب الكبائر؛ لقوله سبحانه: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31].

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