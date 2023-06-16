الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد تنفيذ حكم الشرع في قاتل بندر القرهدي.. محاميان: قتل الغيلة لا عفو فيه
“اليونيسف”: الحرب في السودان تشرد أكثر من مليون طفل
رحلة إيمانية.. “ماراي التركية” أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة
لا يعرف اليأس.. “راشد ربابعة” أول كفيف يقدم نشرة أخبار تلفزيونية بالأردن (فيديو)
السماء تسقط.. مشاهد مخيفة لتساقط قطع ثلجية كبيرة في أركنساس بأمريكا (فيديو)
أغلبهم مسنّون.. مصرع 15 جراء حادث مأساوي في وسط كندا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بعد تنفيذ حكم الشرع في قاتل بندر القرهدي.. محاميان: قتل الغيلة لا عفو فيه

بعد تنفيذ حكم الشرع في قاتل بندر القرهدي.. محاميان: قتل الغيلة لا عفو فيه

بعد تنفيذ حكم الشرع في قاتل بندر القرهدي.. محاميان: قتل الغيلة لا عفو فيه
١٢:١٨:٤٥ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المحامي والمستشار القانوني، بدر بن فرحان الروقي، أن تحديد العقوبة بالقتل حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا هي مجريات الدعوى وثبوت الأدلة وقوتها.

وأضاف: أن القاضي يحدد حكمه بناء على أسس شرعية معتبره خصوصًا أن الفعل شنيع ومستهجن.

جاء هذا بعد أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني بركات بن جبريل الكناني، قاتل المواطن بندر القرهدي.

اقرأ أيضًا:

بعد تنفيذ حكم الشرع.. أول تعليق لوالد “بندر القرهدي” (فيديو)

الفروقات بين القصاص والتعزير والقتل حدًا

وأوضح الروقي أن هناك فروقات بين القصاص والتعزير والقتل حدًا.

وقال: إن المحكوم عليه بالقتل قصاصًا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم.

والمحكوم عليه بالقتل تعزيرًا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر.

أما المحكوم عليه بالقتل حدًا فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة.، وفقًا لـ”عكاظ”

اقرأ أيضًا:

هزت المملكة.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل بندر القرهدي

13 قاضيًا في مراحل التقاضي

وأضاف الروقي أن عدد القضاء في مراحل التقاضي يصل إلى 13 قاضيًا لنظر مثل هذا النوع من القضايا للحرص الشديد من قبل ولاة الأمر على عدم وجود خطأ في الحكم.

مشيرًا إلى أن المحكمة الابتدائية (الجزائية) هي أول محكمة تتصدى للقضية ومن بعدها محكمة الاستئناف ثم المحكم العليا.

وقال الروقي إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والأجهزة العليا في الدولة تحرص على إنفاذ القانون ضد كل من تسول له نفسه أن يتورط بمثل هذه الجرائم.

بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك على محاربات الآفات (المخدرات) التي قد تتسبب في تدهور عقول المتعاطين.

وزاد: وهذا ما يفسر الحملة القوية ضد مروجي المخدرات ويجب على الجميع التكاتف والتبليغ عن أي شبه أو شخص يروج لمثل هذه الآفات حتى لو كان أقرب الناس أو التبليغ عنه قبل أن يؤذي غيره ويتم علاجه مبكرًا.

اقرأ أيضًا:

بعد تأييد حكم “القتل تعزيرًا”.. تطورات قانونية جديدة في قضية بندر القرهدي

قتل الغيلة من أنواع الحرابة

من جهته أوضح المحامي، عبدالله محمد الكاسب، أن حكم القتل تعزيرًا يعد نوع من أنواع الحرابة وهو قتل الغيلة، وهو أي قتل فيه خديعة وتحايل، أو على وجه القصد الذي لا يحتمل معه الخطأ.

ولفت إلى وجود فرق بين قتل قصاصًا والحرابة، وقال القصاص يكون فيه الأمر بيد أولياء القتيل، إن شاءوا عفو أو لهم الاستيفاء من القاتل، أما قتل الغيلة لا عفو فيه من ذوي الدم.

الإجراءات في قضايا القتل بشكل عام

وذهب إلى الإجراءات التي تتم في قضايا القتل بشكل عام، فبعد ضبط الجاني يتم إحالته للنيابة العامة والتحقيق معه وتوجية الاتهام له بعد ذلك يحال للمحكمة الجزائية والاستئناف.

وتابع، بعدها تتم إحالته للدوائر الجزائية في محكمة التمييز والتي تتكون من 5 قضاة.

وبعد المصادقة من محكمة التمييز تذهب إلى مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها منعقدًا بهيئته الدائمة.

الكلمات الدلالية:
القتل تعزيراً القتل حدا القتل قصاصاً القضاة المحاكم بندر القرهدي حكم الشرع قتل الغيلة مجلس القضاء الأعلى

مواد ذات صلة

المزيد
«التحالف»: تأمين 17 ممرا وفتح منفذ الخضراء الحدودي لتأمين وصول المساعدات لليمنيين

«التحالف»: تأمين 17 ممرا وفتح منفذ الخضراء الحدودي لتأمين وصول المساعدات لليمنيين

٠٥:٤٤ م، الأثنين، ٢٢ يناير ٢٠١٨
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

٠٦:٤٤ م، السبت، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
4 اشتراطات يتضمنهم مشروع تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

4 اشتراطات يتضمنهم مشروع تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

١٠:٣١ ص، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠٢٣
بعد قصف منزله.. «صالح» يتوسل: دعونا نحل خلافاتنا بالحوار

بعد قصف منزله.. «صالح» يتوسل: دعونا نحل خلافاتنا بالحوار

٠٧:٤٦ ص، الأحد، ١٠ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *