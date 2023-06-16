رحلة إيمانية.. “ماراي التركية” أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة

تواصل – واس:

” ماراي جيكجين” تبلغ من العمر عامين، من مواليد 2021، أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة في تركيا.

رحلة إيمانية عبر “مبادرة طريق مكة”

أصر والداها على أن تسلك معهم أقصر الطرق وأسهلها، في رحلة إيمانية، ورغم بعد المسافة، من مطار إسطنبول، إلى مكة المكرمة، عبر مبادرة ” طريق مكة “لخدمة ضيوف الرحمن.

لتكحل عينيها بأطهر البقاع، وتخطو خطواتها الواثقة في ساحات الحرم الشريف والمشاعر المقدسة.

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بدء تسيير رحلات الحجاج من كوت ديفوار ضمن مبادرة “طريق مكة”

بين المشاعر المقدسة

وستبقى تفاصيل رحلة ” ماري جيكجين ” إلى مكة المكرمة خالدة في ذاكرتها، عندما تتنقل بين المشاعر المقدسة.

كما ستبقى تفاصيل سماع أصوات الحجاج وهم يرفعون أصواتهم بـ “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك” ماثلة في مخيلتها.

وستفصح ماراي عن رأيها بهذه الرحلة الجميلة يوماً ما.

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