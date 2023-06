السماء تسقط.. مشاهد مخيفة لتساقط قطع ثلجية كبيرة في أركنساس بأمريكا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ضربت عاصفة برد عنيفة ولاية أركنساس، جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وتساقطت، بشدة، الثلوج وقطع البرد، محدثة دويًا هائلاً وخوفًا كبيرًا بين السكان.

وأوضحت مشاهد الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوت ارتطام قطع الثلج بالأرض والمباني، وحمامات السباحة.

وبدا المشهد وكأنها مقذوفات تأتي من السماء، حتى إن بعض السكان قال: “إن السماء تسقط!”.

I saw 3 hailstones the size of a softball in this new video from Hot Springs. Thanks Jon Moore for sharing. #ARWX pic.twitter.com/JeksjNAbu7

— Todd Yakoubian (@KATVToddYak) June 15, 2023