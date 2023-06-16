السماء تسقط.. مشاهد مخيفة لتساقط قطع ثلجية كبيرة في أركنساس بأمريكا (فيديو)

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ضربت عاصفة برد عنيفة ولاية أركنساس، جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وتساقطت، بشدة، الثلوج وقطع البرد، محدثة دويًا هائلاً وخوفًا كبيرًا بين السكان.

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السماء تسقط

وأوضحت مشاهد الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوت ارتطام قطع الثلج بالأرض والمباني، وحمامات السباحة.

وبدا المشهد وكأنها مقذوفات تأتي من السماء، حتى إن بعض السكان قال: “إن السماء تسقط!”.

I saw 3 hailstones the size of a softball in this new video from Hot Springs. Thanks Jon Moore for sharing. #ARWX pic.twitter.com/JeksjNAbu7 — Todd Yakoubian (@KATVToddYak) June 15, 2023

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أركنساس منطقة “كارثة كبرى”

وفي شهر إبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاية أركنساس “منطقة كارثة كبرى”، بعد أن ضربتها الأعاصير.

فيما أمر بتوجيه مساعدات فيدرالية، لمواجهة تداعياتها بالمناطق المتضررة ومساعدة الولاية على التعافي.

My goodness! Watch and listen to this hail in Hot Springs today. Thanks Todd Tucker for sharing. #ARWX pic.twitter.com/VbrVyxU8yK — Todd Yakoubian (@KATVToddYak) June 15, 2023

وضرب إعصار عنيف (ليتل روك) المدينة الكبرى بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في إصابات وأضرار كبيرة.

وأفاد مسؤولون وتقارير إعلامية في الولايات المتحدة بأن عدد القتلى جراء الأعاصير التي ضربت البلاد وتركزت في جنوبها وغربها الأوسط ارتفع إلى 30 شخصًا على الأقل في ولايات تينيسي وألاباما وأركنساس وديلاوير وإلينوي وإنديانا وميسيسيبي.

كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.

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