الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
السماء تسقط.. مشاهد مخيفة لتساقط قطع ثلجية كبيرة في أركنساس بأمريكا (فيديو)
أغلبهم مسنّون.. مصرع 15 جراء حادث مأساوي في وسط كندا
تنبيه من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على عسير حتى هذه الساعة
فضيحة ابتزاز.. شرطي كاد يفقد حياته بعد ابتلاع رزمة أموال (فيديو)
“الأرصاد” يتوقع أمطارًا بمكة وعسير ورياحًا مغبرة على الرياض والشرقية
استشاري: 7 أسباب لنقص الكالسيوم في الدم

الرئيسية

 /

محليات

 /

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على عسير حتى هذه الساعة

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على عسير حتى هذه الساعة

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على عسير حتى هذه الساعة
١٠:٢٤:٢١ ص، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

 أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

أمطار ورياح وتساقط البرد وسيول

وأضاف المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا بمكة وعسير ورياحًا مغبرة على الرياض والشرقية

الحالة تستمر حتى المساء

 وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ مساءً.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

توقعات بأمطار غزيرة وسقوط للبرد على 3 محافظات بمكة

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقة على 4 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض، والشرقية.

اقرأ أيضًا:

أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في جازان

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الرياض الطقس الطقس اليوم المدينة النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم رياح طقس عسير مكة

مواد ذات صلة

المزيد
سيارات إسعاف “سعودية” في شوارع أمريكا!

سيارات إسعاف “سعودية” في شوارع أمريكا!

٠٥:٢٨ ص، الأحد، ١٣ يوليو ٢٠١٤
بالفيديو.. «جبل صعدة» بعد تطهيره بواسطة القوات البرية من الميليشيات الحوثية

بالفيديو.. «جبل صعدة» بعد تطهيره بواسطة القوات البرية من الميليشيات الحوثية

٠٧:٥٧ ص، الأحد، ١٧ مايو ٢٠١٥
تنويه مهم من سفارة المملكة بموسكو للمواطنين بشأن دخول المطاعم والمقاهي

تنويه مهم من سفارة المملكة بموسكو للمواطنين بشأن دخول المطاعم والمقاهي

٠٣:٠١ م، الأحد، ١٨ يوليو ٢٠٢١
الأجانب يرتكبون جريمة كل 24 دقيقة بالمملكة

الأجانب يرتكبون جريمة كل 24 دقيقة بالمملكة

٠٨:٢٠ ص، الأحد، ٠١ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *