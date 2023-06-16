تنبيه من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على عسير حتى هذه الساعة

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

أمطار ورياح وتساقط البرد وسيول

وأضاف المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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الحالة تستمر حتى المساء

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ مساءً.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقة على 4 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض، والشرقية.

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