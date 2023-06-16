فضيحة ابتزاز.. شرطي كاد يفقد حياته بعد ابتلاع رزمة أموال (فيديو)

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قام شرطي كولومبي بابتلاع رزمة من الأوراق المالية؛ على أمل محو الأدلة على تورطه في فضيحة ابتزاز رجل أعمال، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

ابتزاز رجل أعمال

وكان الضابط قد طالب بمدفوعات مقابل عدم اعتقال الضحية بتهم ملفقة، لكنه لم يكن يعلم أن رجل الأعمال قد أبلغ بالفعل عن ابتزازه لوحدة مكافحة الاختطاف والابتزاز في كولومبيا.

وعندما وصل محققو وحدة مكافحة الفساد، التهم الضابط النقود على أمل محو الأدلة.

لكنه سرعان ما أدرك أنه قضم أكثر مما يستطيع مضغه عندما استقرت العملات في حلقه، مما أدى إلى سد مجرى الهواء وإرساله إلى الطوارئ.

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الضابط يتوسل ببراءته

وأظهر مقطع فيديو الضابط وهو يتنفس بصعوبة ويتوسل ببراءته أثناء تواجده في سيارة شرطة.

وذلك بعد أن ابتلع الأوراق النقدية التسع في منطقة “سواتشا”، وهي إحدى ضواحي العاصمة، بوغوتا.

وذكرت الصحيفة أن الضابط، وهو يلهث لالتقاط أنفاسه، كان يقول: “لم أتلق أي شيء، لا شيء على الإطلاق، لا أعرف ما الذي يتحدثون عنه”.

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فضيحة ثمنها 120 دولارًا

ونقلت عن أحد ضباط مكافحة الفساد قوله: “سنضطر إلى نقله إلى المستشفى لتنظيفه”، بينما كان يقدم الرعاية الطبية للضابط الذي يكافح الاختناق.

وتم نقل الضابط إلى المستشفى لعلاج معدته، وفقًا للصحيفة، وتمكن الأطباء من إزالة الأوراق النقدية، التي بلغت قيمتها 500 ألف بيزو (120 دولار).

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