استشاري: 7 أسباب لنقص الكالسيوم في الدم

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يعاني البعض من مشاكل نقص الكالسيوم في الدم، الأمر الذي يتطلب زيارة الطبيب للحصول على العلاج والتشخيص المناسب.

أسباب نقص الكالسيوم

وقال د.ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أسباب نقص الكالسيوم في الدم ما يلي:

نقص فيتامين د

قصور الغدة الدرقية بعد الجراحة أو تناول أدوية المناعة

استخدام بعض الأدوية مثل أنواع من ادوية هشاشة العظام

نقص المغنيسيوم

أمراض الكلى

بعض الأمراض الوراثية

التهاب البنكرياس



أهمية معدن الكالسيوم

وفي وقت سابق، استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية معدن الكالسيوم لجسم الإنسان، والمصادر التي يمكن الحصول عليه من خلالها.

وعدّدت مدينة الملك سعود الطبية في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، أهمية الكالسيوم في أنه يساعد في بناء العظام والحفاظ على صحة الأسنان، وينظم تقلصات العضلات بما في ذلك ضربات القلب، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية.

وبشأن مصادره الطبيعية، قالت إن الجسم يمكن له الحصول على الكالسيوم من تناول الزبادي قليل الدسم، والجبن الموزاريلا، وسمك السردين، والحليب الخالي من الدسم.

وحذرت المدينة من أن الزيادة في الكالسيوم تؤدي إلى آلام المعدة والإمساك والقصور الكلوي وتكلس الأوعية الدموية وحصى الكلى.

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