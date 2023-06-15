حملة سخرية واسعة.. بايدن يعد ببناء سكة حديد بين المحيطين الهادي والهندي

تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، عقب تصريحا يبدو مستحيلا، والذي وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن.

حملة سخرية من بايدن:

وبحسب ما تم تداوله فقد دشنت حملة سخرية في وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية ، عقب تصريح الرئيس بايدن عندما قال قبل ساعات بأنه يخطط لبناء سكة حديد من المحيط الهادي إلى المحيط الهندي.

وجاءت حملة السخرية بعد أن قال بعض المختصين إنه مشروع أقرب للمستحيل، حيث تم نشر صور متعددة لبايدن وهو على ساحل المحيط، وأخرى تظهر قطارات للسكة الحديد في عمق المحيطات.

سقوطه في الأكاديمية الجوية:

وتعددت مواقف كثيرة تحمل سخرية من الرئيس الأمريكي، والتي كان آخرها سقوطه بشكل مفاجئ على خشبة المسرح في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية.

والعام الماضي تعثر أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن داس على شيء على خشبة المسرح، وذلك خلال إلقائه خطابا في ولاية نيويورك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها مقطع فيديو لبايدن، وهو يلقي كلمة خلال مشاركته في حدث انتخابي داعم لحاكمة ولاية نيويورك الحالية كاثي هوكول.

وأظهرت اللقطات بايدن وهو يسير ويتكلم على خشبة المسرح عن خفض تكلفة الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي إحدى اللقطات يفقد توازنه ويبدو أنه داس على شيء ما.

بايدن يبدو حائرا:

كا أظهر فيديو أيضا الرئيس الأمريكي، وهو يبدو تائها بعد انتهاء مؤتمر، حيث سار في الاتجاه الخطأ أثناء مغادرته بعد انتهاء كلمته.

وبحسب الفيديو فقد تدخل أحد مساعديه، وقام بتوجيهه إلى السير في الاتجاه الصحيح .

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأشار مغردون إلى أن ما حدث يضاف إلى مواقف أخرى ظهر خلالها بايدن تائها.

وأيضا قيامه بتصرفات غريبة ومنها مد يده والسلام على شخص غير موجود وظهوره كأنه ‏يصافح الهواء.

اقرأ أيضا:

بعد سقوطه بالأكاديمية الجوية.. سقطة جديدة لبايدن