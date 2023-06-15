حريق في جازان يتسبب في نفوق 20 رأس ماشية

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت إحدى المزارع في جازان لحريق تسبب في نفوق قرابة 20 رأس ماشية، مساء أمس الخميس.

ووثق مقطع متداول، تعرض مزرعة مواطن لحريق في جازان، تسبب في خسائر في الماشية قُدرت بنحو 20 رأسا دون أن يعرف سبب نشوب الحريق.

حريق في عدد من السيارات

من ناحية أخرى وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مرعبا لحريق التهم عددا من السيارات في الأحساء.

وبحسب ما تم تداوله، فقد شبّ حريق في 4 سيارات، بالأحساء أمس الخميس، حيث أظهر الفيديو السيارات متوقفة بجوار منزل.

وبحسب الفيديو المتداول، تصاعدت ألسنة النيران والدخان ما أسفر عن تضرر السيارات وحدوث تلفيات ضخمة.

كاميرات المراقبة ترصد الحادث

وتناقل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي أن شخصين كانا يقودان دراجة نارية بالقرب من مكان الواقعة.

فيما رصدت كاميرا مراقبة تبعد عن المنزل شخصين يقودان دراجة نارية ويضعان خوذتين فوق رأسهما وتطابقت أوصافهما مع الشخصين اللذين شاهدهما أحد الأشخاص، بحسب ما تم تداوله.

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