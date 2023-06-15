نصائح لكبار السن لتقوية الجسم ومكافحة السقوط

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قال آدم جوردون، أستاذ رعاية كبار السن في جامعة نوتنغهام رئيس الجمعية البريطانية لطب الشيخوخة: «إن الضعف مستقل عن العمر، حيث إن هناك تحسساً حقيقياً حول كلمة الضعف.

دراسة علمية

ويشعر الناس بالقلق إذا تم تنصيفهم بإصابتهم بالضعف أو الوهن، ولكنه إجراء مهم لتقديم المساعدة المناسبة لهم في أي عمر للحصول على الدعم الذي يحتاجونه».

وأضاف جوردون أنه في حين أن الكثير من الأبحاث حول الضعف يتم إجراؤها على أولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، فهناك أشخاص يبلغون من العمر 85 عاماً يذهبون بالدراجة إلى العيادة ويذهبون في إجازات التخييم، وأبناؤهم بلغوا من العمر 60 عاماً لكنهم يعانون من صعوبة الحركة والتنقل، حسب “القبس”.

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طرق الوقاية:

1- عزز عظامك بالكالسيوم وفيتامين «د»: إن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين «د» مهم جداً طوال فترة الشباب ومتوسط العمر؛ حسب “القبس”.

2- مارس تمارين القوة مرتين في الأسبوع: إن تمارين القوة (رفع الأثقال) أمر مهم للغاية؛ لأنك من خلال تلك التمارين تمكن خلايا عظامك من أن تجدد المعادن عندما تكون تحت الضغط.

3- لا تتوقف عن الحركة: إن الضعف غالباً ما يكون مصحوباً بالشعور بالعزلة الاجتماعية وضعف الصحة العقلية نتيجة فقدان القدرة على الحركة

4- تناول تفاحة في اليوم: وجدت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية أن تناول كمية من التفاح يومياً (حوالي تفاحة) كان مرتبطاً بانخفاض احتمالات ظهور الوهن بنسبة %35.