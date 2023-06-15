مشهد صادم.. حريق يلتهم 4 سيارات بالأحساء (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مرعبا لحريق التهم عددا من السيارات في الأحساء.

حريق في سيارات بالأحساء:

وبحسب ما تم تداوله، فقد شبّ حريق في 4 سيارات، بالأحساء أمس الخميس، حيث أظهر الفيديو السيارات متوقفة بجوار منزل.

وبحسب الفيديو المتداول، تصاعدت ألسنة النيران والدخان ما أسفر عن تضرر السيارات وحدوث تلفيات ضخمة.

وتناقل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي أن شخصين كانا يقودان دراجة نارية بالقرب من مكان الواقعة.

فيما رصدت كاميرا مراقبة تبعد عن المنزل شخصين يقودان دراجة نارية ويضعان خوذتين فوق رأسهما وتطابقت أوصافهما مع الشخصين اللذين شاهدهما أحد الأشخاص، بحسب ما تم تداوله.

محتوى مرئي:

وقبل أسابيع ألقت دوريات الأمن بمحافظة الأحساء، القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي تضمن ادعاءات غير صحيحة.

إجراء الاستدلالات

وذكر بيان الأمن العام حينها، الذي شاركه الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه بإجراء الاستدلالات تبين أنه من أصحاب السوابق، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.