لا تفوتك رفقة عائلتك.. أهم 10 منتزهات في منطقة الجوف لقضاء يوم رائع

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تشهد المتنزهات والحدائق في منطقة الجوف ومحافظاتها هذه الأيام زيادة في أعداد الزوار والسياح من داخل المنطقة وخارجها.

ويأتي ذلك بسبب اعتدال الأجواء وقرب حلول الإجازة، للاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة ومتكاملة توفرها منطقة الجوف بمزاياها التي تتنوع ما بين جمال طبيعتها، واعتدال طقسها.

أيضا بسبب توفر الخدمات والمرافق السياحية والمنتجعات والمطاعم والكافيهات سواء في مدينة سكاكا أو المحافظات، إلى جانب جاهزية المتنزهات والحدائق لاستقبال زوارها من العائلات والشباب على مدار العام، لا سيما في المواسم وفترات العطلات والأعياد.

وتحتضن منطقة الجوف ومدينة سكاكا مجموعة من المتنزهات التي تقدم خيارات متنوعة للزوار، منها

1- منتزه جبل قارا

يقع منتزه جبل قارا في منطقة الجوف بمحافظة سكاكا، وهو يُعد المتنفس الرئيسي بل والوحيد في منطقة الجوف تقريبًا.

كما أنه يُعد من منتزهات سكاكا البارزة ، التي يأتي إليها الكثير من الزوار على مدار العام. والمنتزه مفتوح لجميع الزوار يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

مميزات منتزه جبل قارا

– يتميز منتزه جبل سكاكا بالمسطحات الخضراء الواسعة ، التي تمنحك الاستمتاع بكثير من الأنشطة الترفيهية كالتنزه والاسترخاء والجلوس في الأماكن المُظللة.

– كذلك يوجد به أماكن للشواء للحفلات العائلية ، كما يُوجد بالمنتزه منطقة ترفيهية لألعاب الأطفال لقضاء أوقات مرحة. ويُقام به العديد من المهرجانات والأسواق والمعارض الجميلة.

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2- منتزه النخيل

منتزه النخيل واحد من منتزهات سكاكا الرائعة ، التي تمنح الزوار قضاء أوقات ممتعة.

مميزات منتزه النخيل

يتميز المكان بأشجار النخيل العالية ، والمساحات الخضراء الكبيرة ، والزهور الجميلة ، والممرات المُمهدة للتجول التي تصل إلى 5000 متر. كل ذلك وسط الطبيعة الجميلة والأضواء الملونة ليلًا.

يُمكنك الجلوس في أماكن الجلوس العديدة ، ذات المظلات العملاقة ، والاستمتاع بتناول الوجبات الشهية مع أفراد العائلة أو برفقة الأصدقاء. هذا بالإضافة إلى الملاعب الواسعة ، التي تثتيح للمتنزهين ممارسة الرياضات المختلفة. يفتح منتزه النخيل سكاكا طوال الـ 24 ساعة.

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3- منتزه مدينة الجوف الترفيهية

تضم مدينة الجوف الترفيهية مجموعة من الخدمات المُتكاملة ، لتلبية حاجات المتنزهين المختلفة ، فهُناك مضمار للمشي وللسباق ، ومنطقة للألعاب الآمنة ، وكذلك حديقة حيوان صغيرة.

علاوة على عدد من المقاهي والمطاعم للاستراحة. فهي مكان مثالي للتنزه مع العائلة في سكاكا. تفتح المدينة طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

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4- منتزه الخزامي

منتزه الخزامي هو من أكبر وأفضل منتزهات سكاكا وأكثرها زيارة. وذلك حيث يتسم بالنظافة والجمال مما جعله يتمتع بشعبية كبيرة بين سكان المنطقة. هذا فضلًا عن كونه مُرتب مما يضمن للمتنزهين قضاء أوقات مُمتعة مع الأصدقاء أو العائلة.

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5- منتزه الدراجة

منتزه الدراجة واحد من منتزهات سكاكا البارزة ، التي تُتيح لك قضاء يوم جميل ومُبهج.

وهو يُعد المكان المثالي لركوب الدراجات في ممرات المنتزه العديدة المُمهدة ، كما يُمكنك الجلوس على المسطحات الخضراء ، والاستمتاع بتناول الطعام مع العائلة في الهواء الطلق.

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6- منتزه النافورة

منتزه نافورة سكاكا مكان جميل وهادئ ، يمنحك الراحة والانسجام في أحضان الطبيعة ، مع استنشاق الهواء العليل ، والاستمتاع بالإطلالات البديعة في هذا المكان.

يُوفر المنتزه أماكن جلوس عديدة حول البحيرة ، وسط النباتات والزهور ذات الروائح العطرة. ويُوجد أيضًا العديد من المقاهي والكافيهات لتلبية احتياجات الزوار.

ويُفضل زيارة المنتزه وقت الغروب ، للاستمتاع بمشهد غروب الشمس الخلاب ، مع نافورة مركز الملك عبدالله الثقافي ، التي تم تجهيزها بإنارة جيدة. المنتزه مفتوح للجمهور طوال الـ 24 ساعة.

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7- منتزه لايجة البري

منتزه لايجه البري من مواقع التنزه المثالية في محافظة سكاكا ، حيث يمتاز بالهدوء والسكينة التي يُقدمها المنتزه لزائريه ، وسط طبيعية جميلة وهادئة. المكان مُرتب ومنظم ، حيث يُمكنك قضاء وقت مُميز مع أفراد عائلتك.

تمتع بالمشي أو الركض أو ممارسة العديد من التمارين الرياضية في منتزه لايجه البري، ومن أهمها تمارين رياضة اليوجا لصفاء الذهن والبُعد عن ضجيج المدينة.

ولا يفوتك التقاط الصور الفوتوغرافية الجميلة ، وتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات المُفضلة. المنتزه مفتوح للزوار الـ 24 ساعة.

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8- حديقة المحمدية

حديقة المحمدية هي واحدة من منتزهات سكاكا الجميلة ، فهي تُتيح للزوار الاستمتاع بممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضات العديدة. وذلك حيث السباقات والتحديات المتنوعة ، لإضفاء أجواء مليئة بالمرح والإثارة.

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9- منتزه حديقة اللقائط

منتزه حديقة اللقائط في سكاكا من المنتزهات الشهيرة المُفضلة للكثيرين ، لا سيما بعد إعادة صيانته وتشجيره.

أصبح ملاذا مثاليا للترفيه والتنزه لأهالي المنطقة. يُوجد به مساحة كبيرة من المساحات الخضراء المثالية ، لقضاء يوم مع العائلة وسط الأجواء الطبيعية الخلابة ، وترك الأطفال يفرغون طاقتهم في الركض وركوب ألعاب الحديقة الجميلة.

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10- منتزه الأمانة

منتزه الأمانة كذلك يُعتبر الأفضل على الإطلاق بين منتزهات سكاكا بأكملها.

وذلك حيث يتوفر به كافة المرافق الخدمية المتنوعة ، لإرضاء جميع الأذواق ومختلف الأعمار. فيتميز المنتزه بمساحات خضراء واسعة ، وأشجار كثيفة عالية ، وملاعب لممارسة الرياضات المُختلفة ، ومنطقة ترفيهية مُخصصة للأطفال بها ألعاب جميلة.

كذلك يتوفر بمنتزه الأمانة خدمة الواي فاي المجانية ، لإضفاء ميزة جاذبة للزوار من مختلف الأنحاء ، ولضمان قضاء أوقات مرحة ، مع أماكن الجلوس العديدة بالمنتزه. فلا يفوتك زيارته خلال تواجدك في سكاكا. منتزه أمانة سكاكا مفتوح طوال الـ 24 ساعة.

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