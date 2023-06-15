مواطنة تشكو تسجيلها في خدمة التأمين بمنشأتين؟ منصة مُدد تعلق

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تفاعلت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، مع شكوى مواطنة بسبب تسجيلها في خدمة التأمين في منشأتين منفصلتين.

منصة مُدد وخدمات التأمين

وقالت المواطنة في شكواها لمنصة مُدد : “أنا دخلت منصة مُدد وجدت نفسي مسجلة في منشأتين ولا أعرف السبب؟”.

وأجابت منصة مُدد عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “أهلاً بك أستاذة نوف في مُدد، يتم انعكاس حالة وبيانات المنشأة في منصة مُدد كما هي مسجلة ومضافة في التأمينات، كرماً التأكد من تحديث البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، سُعدنا بخدمتك”.

رفع ملف حماية الأجور

وفي وقت سابق، دعت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أصحاب المنشآت لرفع ملف حماية الأجور في الموعد المحدد.

وقالت منصة مُدد، في بيان عبر “تويتر”: “حرصاً على التزامك بنظام حماية الأجور نود تذكيرك عزيزي صاحب المنشأة برفع ملف حماية الأجور عن طريق موقع المنصة الإلكتروني: http://bit.ly/3ZxcT7o”.

وأضافت منصة مدد: “تبقى على انتهاء فترة رفع ملف حماية الأجور لشهر مايو 4 أيام”.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، تفاصيل تاريخ استحقاق الحوالات وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت منصة مُدد في بيان عبر “تويتر”: “لضمان وصول الأجور في الوقت المحدد واستنادًا لتعميم البنك المركزي نود تذكيركم بتاريخ استحقاق الحوالات وإجازة عيد الأضحى المبارك وكل ما يتعلق بإدارة وتحويل الرواتب”.

إجازة عيد الأضحى وعمل البنوك

وتابعت منصة مُدد “لضمان وصول الأجور في تاريخ استحقاقها المحدد، نفيدكم بأن إجازة البنوك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك استنادا لتعميم البنك المركزي، تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2023 وتستأنف أعمالها يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023م.

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