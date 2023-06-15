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تسمم 17 متطوعًا في الجيش الكويتي.. والدفاع تشكل لجنة تحقيق
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تسمم 17 متطوعًا في الجيش الكويتي.. والدفاع تشكل لجنة تحقيق

تسمم 17 متطوعًا في الجيش الكويتي.. والدفاع تشكل لجنة تحقيق

تسمم 17 متطوعًا في الجيش الكويتي.. والدفاع تشكل لجنة تحقيق
١٢:٤٥:٢٩ ص، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي، مساء أمس الخميس، عن تعرض 17 متطوعا للتسمم، حيث تم على الفور تشكيل لجنة للتحقيق.

تسمم متطوعون بالكويت

وقالت المديرية في بيان لها: “إنه تعرض 17 طالباً من المتطوعين ضمن دورة الطلبة ضباط الصف البالغ عددهم 644 والتي تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والافراد إلى حالات تسمم بسيطة وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية”.

وتابعت : “قامت قيادة المعهد فور وقوع الحدث باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج اللازم”.

رئاسة الأركان تعلق

ولفتت المديرية وأشارت إلى أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي شكلت فور وقوع الحدث لجنة تحقيق بهدف الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حالات التسمم، وذلك بهدف محاسبة الجهة المتسببة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها».

فيما أكدت رئاسة الأركان حرصها على صحة وسلامة جميع أبنائها من منتسبي الدورات واهتمامها بتوفير كافة أشكال الرعاية والاهتمام والمتابعة لهم.

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