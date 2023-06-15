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وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن
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وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن

وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن

وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن
٠١:٥١:١٠ ص، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

التقى صاحبُ السموُّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز،وزير الدفاع، في الرياض، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينج.

الأوضاع على الساحة اليمنية 

وجرى -خلال اللقاء- بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية،واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضرَ اللقاءَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومديرُ عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف،كما حضرَه من الجانب الأمريكي القائمُ بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة السيد دينسون أوفوت،والقائمةُ بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن أنغار تانجبورن.

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تأهيل 4 مدارس حكومية

بدعم من المملكة، تتواصل الأعمال الإنشائية في مشاريع إعادة تأهيل 4 مدارس حكومية في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج فهمي بجاش، أمس الأحد، أنه اطلع ومعه فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على سير العمل التوسعي في عدد من المدارس في مديرية تبن.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن الأوضاع في اليمن لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لليمن وزير الدفاع

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