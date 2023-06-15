حميدتي: لهذا السبب أجبرنا على التعامل مع قوات فاغنر الروسية

تواصل – فريق التحرير:

أجرى قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، مقابلة صحفية، تحدث خلالها عن قوات الدعم السريع بقوات فاجنر.

تاريخ فاجنر في السودان

وعرض دقلو تطورات الأوضاع في السودان، من جانب قوات الدعم، موضحا أنه تم جلب فاجنر إلى السودان منذ فترة طويلة من قبل (الرئيس السوداني السابق) عمر البشير لتدريب الجيش.. وحينها أُجبرت قوات الدعم السريع على المشاركة في هذا التدريب”.

منذ 2019

وتابع: “لم تكن العلاقات ودية بأي حال من الأحوال. ومع ذلك، منذ عام 2019، لم يكن للدعم السريع أي علاقة مع فاجنر”.

وأردف قائلا: “لا نعتقد أن القوى الأجنبية يجب أن تشارك في الشؤون الداخلية للسودان”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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دور الوساطة

ومن ناحية أخرى، ذكر قائد قوات الدعم السريع أنه يقدر عاليا دور الوساطة الذي لعبته الولايات المتحدة والمملكة في عقد محادثات السلام في جدة.

وأشار إلى أن نجاح مبادرات السلام هذه يعتمد على رغبة والتزام الطرف الآخر بالانخراط فيها