الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أنهى حياته داخل غرفته بطريقة بشعة..تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في القصيم
حميدتي: لهذا السبب أجبرنا على التعامل مع قوات فاغنر الروسية
مع مكافأة شهرية.. كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل
توضيح من “نقل عسير” بشأن تاريخ نهاية الأعمال وفترة الإغلاق في عقبة شعار
زلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب جزر فيجي
خطوات إرشادية.. ماذا تفعل عند الصعود والنزول عبر السلالم الكهربائية بالحرمين؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بعد الإطاحة به في المملكة.. أول تعليق من الداخلية الكويتية بشأن إطلاق النار على أحد منتسبيها

بعد الإطاحة به في المملكة.. أول تعليق من الداخلية الكويتية بشأن إطلاق النار على أحد منتسبيها

بعد الإطاحة به في المملكة.. أول تعليق من الداخلية الكويتية بشأن إطلاق النار على أحد منتسبيها
١١:٢٩:٣٠ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق على مطلق النار الكويتي بعد الإطاحة به في المنطقة الشرقية بالمملكة، قالت الداخلية الكويتية في أول تعليق لها :”  القبض على مطلق النار على أحد منتسبينا”.

 القبض على مطلق النار الكويتي:

وأوضحت أنه جار استكمال عمليات التحقيق للتوصل إلى ملابسات الواقعة  بعد تعاون أمني مع السلطات الأمنية في المملكة.

وقبل ساعات قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن كويتي لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته.

وأوضح بيان “الأمن العام” على موقع “تويتر”، أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

وأضف أنه جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات:

وفي سياق منفصل ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة وذخيرة حية.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضا:

فيديو.. الإطاحة بكويتي في المنطقة الشرقية ارتكب هذا الجُرم

 

الكلمات الدلالية:
الداخلية الكويتية القبض المنطقة الشرقية مطلق النار مطلق النار الكويتي

مواد ذات صلة

المزيد
عامل يبصق على «العَجِين» قبل إدخاله الفرن.. وبلدية «الخفجي» تُغلق المخبز (فيديو)

عامل يبصق على «العَجِين» قبل إدخاله الفرن.. وبلدية «الخفجي» تُغلق المخبز (فيديو)

١٠:٣٢ م، الأحد، ٣١ مايو ٢٠١٥
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

٠٦:١٦ م، الثلاثاء، ٣٠ أبريل ٢٠١٩
مع اقتراب اليوم الوطني.. رواد تويتر: «دُمتِ يا بلادي فخرًا وعزًا»

مع اقتراب اليوم الوطني.. رواد تويتر: «دُمتِ يا بلادي فخرًا وعزًا»

١٠:٠١ ص، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة

٠٦:٥٠ م، الخميس، ٢٦ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *