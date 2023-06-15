بعد الإطاحة به في المملكة.. أول تعليق من الداخلية الكويتية بشأن إطلاق النار على أحد منتسبيها

تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق على مطلق النار الكويتي بعد الإطاحة به في المنطقة الشرقية بالمملكة، قالت الداخلية الكويتية في أول تعليق لها :” القبض على مطلق النار على أحد منتسبينا”.

القبض على مطلق النار الكويتي:

وأوضحت أنه جار استكمال عمليات التحقيق للتوصل إلى ملابسات الواقعة بعد تعاون أمني مع السلطات الأمنية في المملكة.

وقبل ساعات قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن كويتي لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته.

وأوضح بيان “الأمن العام” على موقع “تويتر”، أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

وأضف أنه جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات:

وفي سياق منفصل ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة وذخيرة حية.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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