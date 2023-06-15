الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الجمعة 27 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة
4 آلاف عامل لغسله 10 مرات يوميا.. استقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة اليوم
مشهد صادم.. حريق يلتهم 4 سيارات بالأحساء (فيديو متداول)
تسمم 17 متطوعًا في الجيش الكويتي.. والدفاع تشكل لجنة تحقيق
أنهى حياته داخل غرفته بطريقة بشعة..تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في القصيم
حميدتي: لهذا السبب أجبرنا على التعامل مع قوات فاغنر الروسية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الجمعة 27 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة

الجمعة 27 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة

الجمعة 27 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة
٠١:٤٩:٢٨ ص، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 27 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 16 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:13 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:05، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:03 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 27 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 27 ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:11

المدينة – 4:02

الرياض – 3:33

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:23

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:41

المدينة – 3:43

الرياض – 3:15

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:05

المدينة – 7:12

الرياض – 6:44

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:35

المدينة – 8:42

الرياض – 8:14

اقرأ أيضاً:

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

٠٩:١٣ م، الأثنين، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٧
القصاص من وافد قتل مواطنا بسبب خلافٍ مروري بالرياض

القصاص من وافد قتل مواطنا بسبب خلافٍ مروري بالرياض

٠٥:٢٧ م، الأربعاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٥
تبدأ بالتقييم وتنتهي بالتأهيل.. تعرف على أهم مراحل علاج الإدمان

تبدأ بالتقييم وتنتهي بالتأهيل.. تعرف على أهم مراحل علاج الإدمان

٠١:١٢ م، الخميس، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
مصادر: «العمل» تعيد فتح استقدام العمالة من بنجلاديش لجميع المهن

مصادر: «العمل» تعيد فتح استقدام العمالة من بنجلاديش لجميع المهن

٠٢:٤٣ م، الجمعة، ١٢ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *