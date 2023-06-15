مع مكافأة شهرية.. كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل

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أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية عن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة للانضمام في الكلية لإكمال دراستهم.

وجاء ذلك لمرحلة البكالوريوس مع التعهد بالعمل كمدنيين في أي وحدة تابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية حسب ما تقتضيه مصلحة وحاجة العمل مدة مماثلة لمدة البرنامج، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم التالية:

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والنشأة.

2- أن يكون حاصلاً على الثانوية (العلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%.

3- أن لا تزيد مدة حصول المتقدم على الثانوية على آخر ثلاث سنوات(1442/1441هـ، 1443/1442هـ، 1444/1443هـ)، وتكون الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي.

4- أن لا يزيد عمر المتقدم على (23 عاماً عند تقديم الطلب).

5- أن يكون متفرغاً بشكل كلي للدراسة.

6- أن يكون حاصلاً على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي عن (65%) كحد أدنى.

7- أن يكون حاصلاً اختباراللغة اإلنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن (50) أو نتيجة اختبار (IELTS) بدرجة لا تقل عن (3,5) أو نتيجة اختبار التوفل (IBT) بدرجة ال تقل عن (32) أو نتيجة اختبار التوفل (CPT) بدرجة التقل عن (97) أو نتيجة اختبار التوفل (PBT) بدرجة ال تقل عن (403).

8- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي.

9- أن لا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لأسباب تأديبية من أي كلية أخرى.

10- يتم التقديم الياً للكلية عبر موقع الكلية – بوابة القبول الإلكتروني ويتحمل المتقدم مسئولية صحة المعلومات المسجلة بالمواقع الالكترونية وفي حال ثبوت خلاف ذلك يلغي تسجيله مباشرة وفي أي مرحلة دراسية.

11- يتعهد جميع الطالب والطالبات المقبولين بالعمل كمدنيين في أي وحدة تابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية حسب ما تقتضيه مصلحة وحاجة العمل مدة مماثلة لمدة البرنامج.

12- يتعهد الطالب والطالبات بالالتزام بالدراسة بالكلية وفي حال الانسحاب يتكفل الطالب بدفع التكاليف الدراسية خلال الفترة التي قضاها بالكلية.

المميزات أثناء الدراسة:

مكافأة مالية شهرية قدرها 1,000 ريال.

توفير السكن حسب الإمكانية.

توفير الوجبات الغذائية حسب الإمكانية.

توفير العلاج المجاني في أحد الستشفيات التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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