زلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب جزر فيجي

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ضرب زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر فيجي.

زلزال يضرب جزر فيجي:

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 188 كيلومتراً، مبيناً أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل طوكيو، على عمق 50 كم، في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

سبب الزلازل المتكررة في اليابان

وأوضحت السلطة النووية للبلاد أنه لم تكتشف اختلالات في المحطات النووية في كل أنحاء المنطقة، كما لم يتم إطلاق تحذير في البلاد من وقوع تسونامي نتيجة الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار وقوع زلازل بسبب وقوعها في منطقة حزام النار، في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.

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