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خطوات إرشادية.. ماذا تفعل عند الصعود والنزول عبر السلالم الكهربائية بالحرمين؟

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خطوات إرشادية.. ماذا تفعل عند الصعود والنزول عبر السلالم الكهربائية بالحرمين؟

خطوات إرشادية.. ماذا تفعل عند الصعود والنزول عبر السلالم الكهربائية بالحرمين؟

خطوات إرشادية.. ماذا تفعل عند الصعود والنزول عبر السلالم الكهربائية بالحرمين؟
١١:٤١:٤٩ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الحج والعمرة عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.

وجاءت هذه الخطوات كالآتي:

1-عند الدخول: ارفع إحرامك.
2- ثبت خطواتك.
3- تمسّك جيدا.

داخل السلالم:

1-واصل التمسك والتثبت.
2- دع مسافة خصوصية

عند الوصول:

1-ارفع إحرامك مرة أخرى.
2- انتظر حتى بلوغ السطح.
3- أخرج قدمك بثبات.

أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:

كما نشرت أيضا وزارة الحج والعمرة منشورا توعويا حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.

وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:

1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.

2- تسهل مهمة العثور عليك.

3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.

خدمات ذوي الإعاقة بالحرمين:

وفي وقت سابق نشرت الوزارة أيضا على حسابها في تويتر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تتضمن:

1-ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة.

2- المصاحف بلغة برايل.

3- أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.

4- أماكن خاصة في صحن المطاف.

5- أماكن خاصة داخل الحرمين.

6- ممشى ومسار خاص بالعربات.

7- عربات ومرافقين مخصصين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج والعمرة الحرمين الشريفين السلالم الكهربائية

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