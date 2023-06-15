خطوات إرشادية.. ماذا تفعل عند الصعود والنزول عبر السلالم الكهربائية بالحرمين؟
تواصل- فريق التحرير:
نشرت وزارة الحج والعمرة عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.
وجاءت هذه الخطوات كالآتي:
1-عند الدخول: ارفع إحرامك.
2- ثبت خطواتك.
3- تمسّك جيدا.
داخل السلالم:
1-واصل التمسك والتثبت.
2- دع مسافة خصوصية
عند الوصول:
1-ارفع إحرامك مرة أخرى.
2- انتظر حتى بلوغ السطح.
3- أخرج قدمك بثبات.
أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:
كما نشرت أيضا وزارة الحج والعمرة منشورا توعويا حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.
وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:
1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.
2- تسهل مهمة العثور عليك.
3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.
خدمات ذوي الإعاقة بالحرمين:
وفي وقت سابق نشرت الوزارة أيضا على حسابها في تويتر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تتضمن:
1-ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة.
2- المصاحف بلغة برايل.
3- أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.
4- أماكن خاصة في صحن المطاف.
5- أماكن خاصة داخل الحرمين.
6- ممشى ومسار خاص بالعربات.
7- عربات ومرافقين مخصصين.
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