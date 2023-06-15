خطوات إرشادية.. ماذا تفعل عند الصعود والنزول عبر السلالم الكهربائية بالحرمين؟

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الحج والعمرة عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.

وجاءت هذه الخطوات كالآتي:

1-عند الدخول: ارفع إحرامك.

2- ثبت خطواتك.

3- تمسّك جيدا.

داخل السلالم:

1-واصل التمسك والتثبت.

2- دع مسافة خصوصية

عند الوصول:

1-ارفع إحرامك مرة أخرى.

2- انتظر حتى بلوغ السطح.

3- أخرج قدمك بثبات.

أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:

كما نشرت أيضا وزارة الحج والعمرة منشورا توعويا حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.

وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:

1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.

2- تسهل مهمة العثور عليك.

3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.

خدمات ذوي الإعاقة بالحرمين:

وفي وقت سابق نشرت الوزارة أيضا على حسابها في تويتر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تتضمن:

1-ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة.

2- المصاحف بلغة برايل.

3- أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.

4- أماكن خاصة في صحن المطاف.

5- أماكن خاصة داخل الحرمين.

6- ممشى ومسار خاص بالعربات.

7- عربات ومرافقين مخصصين.

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