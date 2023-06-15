توضيح من “نقل عسير” بشأن تاريخ نهاية الأعمال وفترة الإغلاق في عقبة شعار

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أوضح فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير أن ما يتم تداوله عن الصورة المرفقة في ما يخص مدة مشروع عقبة شعار، والتاريخ الموضح الذي ينتهي بتاريخ 1445/9/21، هو تاريخ نهاية كافة أعمال العقد حسب المدة المعتمدة للمشروع لكامل الطريق.

لم يمثل فترة الإغلاق للطريق:

وأوضح فرع الوزارة أن العقد يمتد من عقبة شعار حتى محافظة محايل، ولا يمثل هذا التاريخ فترة الإغلاق للطريق المحددة بـ4 أشهر، حيث إن فترة الإغلاق المحددة سيتم فيها الانتهاء من الأعمال الحرجة وذات الجهد الكبير الذي يتطلب العمل فيه إغلاق الحركة المرورية للعمل بالطريق.

وتابع: وبعد إنجاز تلك الأعمال خلال مدة الإغلاق سيتم استكمال باقي أعمال المشروع ضمن المدة المحددة بالعقد، ولا تتعارض بقية الأعمال مع فتح الحركة المرورية أثناء استكمالها.

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