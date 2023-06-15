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الصحة تعلن عن تحديثات تخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا”.. التفاصيل

الصحة تعلن عن تحديثات تخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا”.. التفاصيل

الصحة تعلن عن تحديثات تخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا”.. التفاصيل
١١:٢٢:٥٦ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، تحديثات تخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

تحديثات تخص الإجراءات الاحترازية

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إذا ظهرت لديك أعراض كورونا يمكنك استخدام جهاز الفحص الذاتي للفيروس في المنزل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز الفحص للاطمئنان على صحتك”.

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وأضافت وزارة الصحة “إذا أصبت بعدوى تنفسية أو بفيروس كورونا فإن إجازتك المرضية تمنح لك من طبيبك بحسب ما تستدعيه حالتك الصحية، وليست تلقائية”.

السماح بسفر المواطنين

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

متابعة الأوضاع الوبائية

وأكدت وزارة الداخلية أهمية استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الصحة جائحة كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

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